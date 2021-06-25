Вслед за жеребьевкой мужского турнира организаторы Уимблдона сформировали женскую сетку.

Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова начнет выступление матчем против румынки Аны Богдан, Дарья Касаткина встретится с Патрисией Тиг, которая также представляет Румынию.

Другие матчи 1-го круга для России:

Уимблдон Медведев попал в четверть к Федереру, Рублев – к Джоковичу ЧАС НАЗАД

Екатерина Александрова – Лаура Зигемунд

Светлана Кузнецова – квалифайер

Анна Блинкова – Тимеа Бабош

Елена Веснина – Мартина Тревисан

Анна Потапова – Донна Векич

Вероника Кудерметова – Виктория Голубиц

Людмила Самсонова – Кайя Канепи

Варвара Грачева – Петра Мартич

Вера Звонарева – Мари Бузкова

Серена Уильямс начнет турнир матчем против белоруски Александры Саснович, первая ракетка мира Эшли Барти сыграет с Карлой Суарес Наварро. Виктория Азаренко из Беларуси встретится с украинкой Катериной Козловой.

Уимблдон начнется 28 июня и завершится 11 июля.

Действующая чемпионка Симона Халеп не выступит на турнире из-за травмы.

Уимблдон Действующая чемпионка Халеп пропустит Уимблдон 2 ЧАСА НАЗАД