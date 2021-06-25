Вслед за жеребьевкой мужского турнира организаторы Уимблдона сформировали женскую сетку.
Первая ракетка России Анастасия Павлюченкова начнет выступление матчем против румынки Аны Богдан, Дарья Касаткина встретится с Патрисией Тиг, которая также представляет Румынию.
Другие матчи 1-го круга для России:
Уимблдон
Медведев попал в четверть к Федереру, Рублев – к Джоковичу
Екатерина Александрова – Лаура Зигемунд
Светлана Кузнецова – квалифайер
Анна Блинкова – Тимеа Бабош
Елена Веснина – Мартина Тревисан
Анна Потапова – Донна Векич
Вероника Кудерметова – Виктория Голубиц
Людмила Самсонова – Кайя Канепи
Варвара Грачева – Петра Мартич
Вера Звонарева – Мари Бузкова
Серена Уильямс начнет турнир матчем против белоруски Александры Саснович, первая ракетка мира Эшли Барти сыграет с Карлой Суарес Наварро. Виктория Азаренко из Беларуси встретится с украинкой Катериной Козловой.
- Уимблдон начнется 28 июня и завершится 11 июля.
- Действующая чемпионка Симона Халеп не выступит на турнире из-за травмы.
Уимблдон
Действующая чемпионка Халеп пропустит Уимблдон
Уимблдон
Тим пропустит из-за травмы не только Олимпиаду, но и Уимблдон