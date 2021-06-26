Старейший в истории теннисный турнир вобрал в себя десятки красивых традиций, яркие события, удивительные рекорды и необъяснимые факты. Один из них: почему теннисисты из России исторически неудачно выступают на британском мэйджоре. Если в Австралии, во Франции и США у отечественных теннисистов есть не только трофеи, но также множество финалов и полуфиналов, то на Уимблдоне единственный шанс у советских (русских) игроков взять титул случился почти 50 лет назад.
В 1973-м до решающего матча добрался советский теннисист и действующий комментатор Eurosport Александр Метревели. Это достижение – полностью его заслуга, но есть факт, который повлиял на сетку того турнира и его исход. В тот год соревнование бойкотировали 81 игрок первой сотни рейтинга. Таким образом они выразили несогласие с 25-дневной дисквалификацией за неучастие в Кубке Дэвиса югослава Николы Пилича. Спортсмена поддержали такие звезды как Артур Эш, Рой Эмерсон, Кен Розуэлл, Джон Ньюкомб и действующий чемпион Стэн Смит.
Александр Метревели на Уимблдоне
Фото: Getty Images
Уимблдон
«Трава больше всего подходит Медведеву». Донской – об Уимблдоне
В результате массового бойкота сетка турнира изрядно похудела, а Метревели вместо 13-го номера посева получил четвертый. В финале Александру противостоял Ян Кодеш, который оказался сильнее в трех сетах. И с тех пор лучшего результата игроки из России и других постсоветских республик не добивались. Сам Александр Ираклиевич поделился опытом и рассказал об особенностях игры на траве и выступлениях на этом покрытии в его время.
– А это разве трудно было заметить [что игроки из России неудачно играют на Уимблдоне]? Это давно известно. Трава – совсем другое. У нас травы нет никакой. У нас есть хард, земляные корты, дети учатся на них, а на траве никто никогда не играл. А там все по-другому.
– Вам трава тоже не подходила?
– Я хорошо действовал на этом покрытии. Потому что обыграть Коннорса, Борга на траве не так-то просто было. Но дело в том, что трава, и если ты в хорошей форме... Тогда другой немножко теннис был. Надо было все время атаковать, идти к сетке. Деревянные ракетки, трава была гораздо быстрее. Абсолютно другие условия.
Мне подходила трава, как и другие корты. Если ты хорошо играешь и у тебя есть универсализм, то все покрытия подходят.
– Пройдет ли кто-то уже на ближайшем турнире хотя бы до второй недели?
– Это будет очень сложно.
Ближе всех к успеху после Метревели подступил Марат Сафин в 2008-м. Тогда он был очень хорош: на пути в полуфинал Марат проиграл всего три партии и выбил из турнира Джоковича (во 2-м круге) и Вавринку (в 4-м), но в 1/2 финала нарвался на праймового Федерера. К слову, в тот в год чемпионом все же стал не швейцарец – в пятисетовой зарубе он проиграл Надалю.
Если вглянуть на таблицу с лучшими результатами российских топ-игроков на Уимблдоне, то лишь единицы добились на этом турнире лучших результатов, чем на одном или двух других турнирах «Большого шлема».
|Кто
|АО
|РГ
|УИМ
|USO
|Кафельников
|Титул
|Титул
|1/4
|1/2
|Чесноков
|1/4
|1/2
|1-й кр
|4-й кр
|Черкасов
|1/4
|1/4
|1-й кр
|1/4
|Сафин
|Титул
|1/2
|1/2
|Титул
|Давыденко
|1/4
|1/2
|4-й кр
|1/2
|Южный
|1/4
|1/4
|1/4
|1/2
|Турсунов
|3-й кр
|3-й кр
|4-й кр
|3-й кр
|Медведев
|Финал
|1/4
|3-й кр
|Финал
|Рублев
|1/4
|1/4
|2-й кр
|1/4
|Хачанов
|3-й кр
|1/4
|4-й кр
|3-й кр
Только Дмитрий Турсунов добился в Англии лучших для себя результатов, чем где бы то ни было. А Карен Хачанов добирался до второй недели, и это выступление стало вторым для него на мэйджорах после четвертьфинала в Париже.
Почему у игроков из РФ не складывается на Уимблдоне
С этим вопросом мы обратились к двум действующим теннисистам – Андрею Рублеву и Евгению Донскому – которые выдвинули свои версии, а также рассказали, почему показать лучший результат на турнире не получается лично у каждого их них.
«Я очень мало играл его. И все разы, когда приезжал, мне было лет 18-20, – заявил Рублев. – Всегда делал это через квалификацию: по-моему, дважды я проиграл в середине квала (в 2015-м и 2016-м – во втором круге отбора – Eurosport), один раз прошел квал и круг, один год выступал сразу после травмы. Однажды сразу был в основе, прошел круг. Сейчас будет мой дебют как сеяного и всего второй раз, когда буду в основной сетке на Уимблдоне.
– В чем причина не совсем удачного выступления российских игроков на этом «Шлеме»?
– Думаю, не играет роли, теннисисты России или нет – просто так сложилось. Сейчас у нас много хороших ребят, они показывают хорошие результаты: у меня был первый финал на траве, Даня [Медведев] играет в финале на траве тоже. Надеюсь, мы сможем также показать достойные результаты на Уимблдоне».
Андрей Рублев на Уимблдоне-2019
Фото: Getty Images
Евгений Донской проанализировал ситуацию чуть глубже и подметил тонкости игры именно на Уимблдоне (а не конкретно на траве), которые негативно влияют на исходы встреч с участием российских теннисистов. Капитан сборной России на ATP Cup в основной сетке травяного мэйджора не выиграл ни матча.
– Я сам недавно размышлял, потому что классно играл на травяном «Челленджере» в Ноттингеме. Очень радостный был. Приехал на Уимблдон, а там… Понятно, везде травяное покрытие, но сами понимаете, что оно разное. В Штутгарте трава очень быстрая. В Галле, мне рассказывал Илья Ивашко, резаный играешь, а мяч проскальзывает. Мы в этот же момент играли в Ноттингеме, и там очень медленно. Трава совершенно другая, она мне всегда подходила.
По личным ощущениям, я не могу прибиться к уимблдонской траве. Квал там не проходил больше 1-2 кругов. Мне она не подходит по скорости. Не то чтобы оправдываюсь, но если бы за эти годы были бы послабее соперники, то я мог бы один раз пройти круг или больше.
Самая большая проблема Уимблдона, что там не дают тренироваться на матчевых кортах. В основе такое правило: всего полчаса за неделю. Можете найти такого же парня, у которого полчаса, и в сумме потренируетесь час. Делаешь это в среду или четверг, а потом играешь в понедельник. И тренируешься на резервных кортах, на которых совершенно другая скорость. Но я их [организаторов] тоже могу понять, потому что надо подготовить траву, чтобы она дольше выживала.
Евгений Донской на Уимблдоне-2018
Фото: Getty Images
Помню, как сейчас: играл с Кольшрайбером, а тренировался на других кортах. Так к ним прибился: Фоньини обыгрывал, очень хорошо играл. А потом матч, и мяч не долетает, потому что трава медленнее. Вот ответ на вопрос, почему я на Уимблдоне так выступаю: видимо, мне нужно чуть больше прибиваться к корту, на котором играю. Тренируюсь, выхожу на матч, а там всегда другой отскок, ритм. Для меня это решающий фактор. Чувствую: играю нормально, два часа езды на машине в Лондон, иду на тренировку, а там у меня совсем другое ощущение. Не физическое или какое-то еще, а именно не успеваю, медленное покрытие. Уже и чилийцы начали проходить квал, а это совсем жесть.
– В чем причина не совсем удачного выступления российских игроков на этом «Шлеме» в целом?
– Возможно, у них в какой-то степени такая же ситуация. Например, Южный больше любил грунт и хард. Он ни одного крутого результата в ATP на траве не показал, хотя понимаю, что это очень короткий отрезок сезона. Видимо, ему это покрытие не подходило.
Мне кажется, из нынешних игроков трава больше всего подходит Медведеву. Хотя у нас все достаточно быстрые игроки: что Даня, что Рублев финал сыграл в Галле. На этих ребят будет надежда. Тот же Карен. Хотя там мяч низко отскакивает, а он высокий. То, что ты подаешь – преимущество, но когда у тебя большой замах, можешь не успевать, если играешь с хорошим принимающим. Кажется, что сейчас молодые, если сравнивать их с Южным, Турсуновым, сыграют получше. Возможно, даже в этом году. Тот же Аслан, хотя для него этот турнир в новинку.
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Для себя отметил, что у нас ребята тренируются на грунте и на харде и никто на траве, где есть всего три недели. К другим тоже относится. Только англичане [готовы], и это большая разница. Приезжаешь на любой «Челленджер», там будет играть 500-я ракетка из Англии, и с ним очень сложно. Потому что человек знает все нюансы этой игры.
Еще раз: думаю, Дане и остальным ребятам трава подходит больше, чем Сафину или Южному, поэтому у них должны быть лучше результаты.
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