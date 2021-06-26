Старейший в истории теннисный турнир вобрал в себя десятки красивых традиций, яркие события, удивительные рекорды и необъяснимые факты. Один из них: почему теннисисты из России исторически неудачно выступают на британском мэйджоре. Если в Австралии, во Франции и США у отечественных теннисистов есть не только трофеи, но также множество финалов и полуфиналов, то на Уимблдоне единственный шанс у советских (русских) игроков взять титул случился почти 50 лет назад.

В 1973-м до решающего матча добрался советский теннисист и действующий комментатор Eurosport Александр Метревели. Это достижение – полностью его заслуга, но есть факт, который повлиял на сетку того турнира и его исход. В тот год соревнование бойкотировали 81 игрок первой сотни рейтинга. Таким образом они выразили несогласие с 25-дневной дисквалификацией за неучастие в Кубке Дэвиса югослава Николы Пилича. Спортсмена поддержали такие звезды как Артур Эш, Рой Эмерсон, Кен Розуэлл, Джон Ньюкомб и действующий чемпион Стэн Смит.

Александр Метревели на Уимблдоне Фото: Getty Images

Уимблдон «Трава больше всего подходит Медведеву». Донской – об Уимблдоне ЧАС НАЗАД

В результате массового бойкота сетка турнира изрядно похудела, а Метревели вместо 13-го номера посева получил четвертый. В финале Александру противостоял Ян Кодеш, который оказался сильнее в трех сетах. И с тех пор лучшего результата игроки из России и других постсоветских республик не добивались. Сам Александр Ираклиевич поделился опытом и рассказал об особенностях игры на траве и выступлениях на этом покрытии в его время.

– А это разве трудно было заметить [что игроки из России неудачно играют на Уимблдоне]? Это давно известно. Трава – совсем другое. У нас травы нет никакой. У нас есть хард, земляные корты, дети учатся на них, а на траве никто никогда не играл. А там все по-другому.

– Вам трава тоже не подходила?

– Я хорошо действовал на этом покрытии. Потому что обыграть Коннорса, Борга на траве не так-то просто было. Но дело в том, что трава, и если ты в хорошей форме... Тогда другой немножко теннис был. Надо было все время атаковать, идти к сетке. Деревянные ракетки, трава была гораздо быстрее. Абсолютно другие условия.

Мне подходила трава, как и другие корты. Если ты хорошо играешь и у тебя есть универсализм, то все покрытия подходят.

– Пройдет ли кто-то уже на ближайшем турнире хотя бы до второй недели?

– Это будет очень сложно.

Ближе всех к успеху после Метревели подступил Марат Сафин в 2008-м. Тогда он был очень хорош: на пути в полуфинал Марат проиграл всего три партии и выбил из турнира Джоковича (во 2-м круге) и Вавринку (в 4-м), но в 1/2 финала нарвался на праймового Федерера. К слову, в тот в год чемпионом все же стал не швейцарец – в пятисетовой зарубе он проиграл Надалю.

Если вглянуть на таблицу с лучшими результатами российских топ-игроков на Уимблдоне, то лишь единицы добились на этом турнире лучших результатов, чем на одном или двух других турнирах «Большого шлема».

Кто АО РГ УИМ USO Кафельников Титул Титул 1/4 1/2 Чесноков 1/4 1/2 1-й кр 4-й кр Черкасов 1/4 1/4 1-й кр 1/4 Сафин Титул 1/2 1/2 Титул Давыденко 1/4 1/2 4-й кр 1/2 Южный 1/4 1/4 1/4 1/2 Турсунов 3-й кр 3-й кр 4-й кр 3-й кр Медведев Финал 1/4 3-й кр Финал Рублев 1/4 1/4 2-й кр 1/4 Хачанов 3-й кр 1/4 4-й кр 3-й кр

Только Дмитрий Турсунов добился в Англии лучших для себя результатов, чем где бы то ни было. А Карен Хачанов добирался до второй недели, и это выступление стало вторым для него на мэйджорах после четвертьфинала в Париже.

Почему у игроков из РФ не складывается на Уимблдоне

С этим вопросом мы обратились к двум действующим теннисистам – Андрею Рублеву и Евгению Донскому – которые выдвинули свои версии, а также рассказали, почему показать лучший результат на турнире не получается лично у каждого их них.

«Я очень мало играл его. И все разы, когда приезжал, мне было лет 18-20, – заявил Рублев. – Всегда делал это через квалификацию: по-моему, дважды я проиграл в середине квала (в 2015-м и 2016-м – во втором круге отбора – Eurosport), один раз прошел квал и круг, один год выступал сразу после травмы. Однажды сразу был в основе, прошел круг. Сейчас будет мой дебют как сеяного и всего второй раз, когда буду в основной сетке на Уимблдоне.

– В чем причина не совсем удачного выступления российских игроков на этом «Шлеме»?

– Думаю, не играет роли, теннисисты России или нет – просто так сложилось. Сейчас у нас много хороших ребят, они показывают хорошие результаты: у меня был первый финал на траве, Даня [Медведев] играет в финале на траве тоже. Надеюсь, мы сможем также показать достойные результаты на Уимблдоне».

Андрей Рублев на Уимблдоне-2019 Фото: Getty Images

Евгений Донской проанализировал ситуацию чуть глубже и подметил тонкости игры именно на Уимблдоне (а не конкретно на траве), которые негативно влияют на исходы встреч с участием российских теннисистов. Капитан сборной России на ATP Cup в основной сетке травяного мэйджора не выиграл ни матча.

– Я сам недавно размышлял, потому что классно играл на травяном «Челленджере» в Ноттингеме. Очень радостный был. Приехал на Уимблдон, а там… Понятно, везде травяное покрытие, но сами понимаете, что оно разное. В Штутгарте трава очень быстрая. В Галле, мне рассказывал Илья Ивашко, резаный играешь, а мяч проскальзывает. Мы в этот же момент играли в Ноттингеме, и там очень медленно. Трава совершенно другая, она мне всегда подходила.

По личным ощущениям, я не могу прибиться к уимблдонской траве. Квал там не проходил больше 1-2 кругов. Мне она не подходит по скорости. Не то чтобы оправдываюсь, но если бы за эти годы были бы послабее соперники, то я мог бы один раз пройти круг или больше.

Самая большая проблема Уимблдона, что там не дают тренироваться на матчевых кортах. В основе такое правило: всего полчаса за неделю. Можете найти такого же парня, у которого полчаса, и в сумме потренируетесь час. Делаешь это в среду или четверг, а потом играешь в понедельник. И тренируешься на резервных кортах, на которых совершенно другая скорость. Но я их [организаторов] тоже могу понять, потому что надо подготовить траву, чтобы она дольше выживала.

Евгений Донской на Уимблдоне-2018 Фото: Getty Images

Помню, как сейчас: играл с Кольшрайбером, а тренировался на других кортах. Так к ним прибился: Фоньини обыгрывал, очень хорошо играл. А потом матч, и мяч не долетает, потому что трава медленнее. Вот ответ на вопрос, почему я на Уимблдоне так выступаю: видимо, мне нужно чуть больше прибиваться к корту, на котором играю. Тренируюсь, выхожу на матч, а там всегда другой отскок, ритм. Для меня это решающий фактор. Чувствую: играю нормально, два часа езды на машине в Лондон, иду на тренировку, а там у меня совсем другое ощущение. Не физическое или какое-то еще, а именно не успеваю, медленное покрытие. Уже и чилийцы начали проходить квал, а это совсем жесть.

– В чем причина не совсем удачного выступления российских игроков на этом «Шлеме» в целом?

– Возможно, у них в какой-то степени такая же ситуация. Например, Южный больше любил грунт и хард. Он ни одного крутого результата в ATP на траве не показал, хотя понимаю, что это очень короткий отрезок сезона. Видимо, ему это покрытие не подходило.

Мне кажется, из нынешних игроков трава больше всего подходит Медведеву. Хотя у нас все достаточно быстрые игроки: что Даня, что Рублев финал сыграл в Галле. На этих ребят будет надежда. Тот же Карен. Хотя там мяч низко отскакивает, а он высокий. То, что ты подаешь – преимущество, но когда у тебя большой замах, можешь не успевать, если играешь с хорошим принимающим. Кажется, что сейчас молодые, если сравнивать их с Южным, Турсуновым, сыграют получше. Возможно, даже в этом году. Тот же Аслан, хотя для него этот турнир в новинку.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Для себя отметил, что у нас ребята тренируются на грунте и на харде и никто на траве, где есть всего три недели. К другим тоже относится. Только англичане [готовы], и это большая разница. Приезжаешь на любой «Челленджер», там будет играть 500-я ракетка из Англии, и с ним очень сложно. Потому что человек знает все нюансы этой игры.

Еще раз: думаю, Дане и остальным ребятам трава подходит больше, чем Сафину или Южному, поэтому у них должны быть лучше результаты.

Уимблдон «Просто совпадение». Рублев – о неудачах русских на Уимблдоне ЧАС НАЗАД