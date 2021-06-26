Российский теннисист Андрей Рублев в интервью Евгению Коростелеву для Eurosport.ru рассказал о своих выступлениях в Уимблдоне и объяснил, в чем причина неудач россиян на этом «ТБШ».

Я очень мало играл его. И все разы, когда приезжал, мне было лет 18-20. Всегда делал это через квалификацию: по-моему, дважды я проиграл в середине квала (в 2015-м и 2016-м – во втором круге отбора – Eurosport), один раз прошел квал и круг, один год выступал сразу после травмы. Однажды сразу был в основе, прошел круг. Сейчас будет мой дебют как сеяного и всего второй раз, когда буду в основной сетке на Уимблдоне.

– В чем причина неудачного выступления российских игроков на этом «Шлеме»?

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– Думаю, не играет роли, теннисисты России или нет – просто так сложилось. Сейчас у нас много хороших ребят, они показывают хорошие результаты: у меня был первый финал на траве, Даня [Медведев] играет в финале на траве тоже. Надеюсь, мы сможем также показать достойные результаты на Уимблдоне», – сказал Рублев.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля в 134-й раз в истории.

Андрей Рублев получил седьмой номер посева на Уимблдоне. Вторым номером мужского турнира стал Даниил Медведев. Аслан Карацев и Карен Хачанов получили 21-й и 26-й номера соответственно.

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