Российский теннисист Евгений Донской в интервью Евгению Коростелеву для Eurosport.ru рассказал о своих выступлениях на травяных турнирах и объяснил, в чем причина неудач россиян на Уимблдоне.

– Я сам недавно размышлял, потому что классно играл на травяном «Челленджере» в Ноттингеме. Очень радостный был. Приехал на Уимблдон, а там… Понятно, везде травяное покрытие, но сами понимаете, что оно разное. В Штутгарте трава очень быстрая. В Галле, мне рассказывал Илья Ивашко, резаный играешь, а мяч проскальзывает. Мы в этот же момент играли в Ноттингеме, и там очень медленно. Трава совершенно другая, она мне всегда подходила.

По личным ощущениям, я не могу прибиться к уимблдонской траве. Квал там не проходил больше 1-2 кругов. Мне она не подходит по скорости. Не то чтобы оправдываюсь, но если бы за эти годы были послабее соперники, то я мог бы один раз пройти круг или больше.

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Самая большая проблема Уимблдона, что там не дают тренироваться на матчевых кортах. В основе такое правило: всего полчаса за неделю. Можете найти такого же парня, у которого полчаса, и в сумме потренируетесь час. Делаешь это в среду или четверг, а потом играешь в понедельник. И тренируешься на резервных кортах, на которых совершенно другая скорость. Но я их [организаторов] тоже могу понять, потому что надо подготовить траву, чтобы она дольше выживала.

Помню, как сейчас: играл с Кольшрайбером, а тренировался на других кортах. Так к ним прибился: Фоньини обыгрывал, очень хорошо играл. А потом матч, и мяч не долетает, потому что трава медленнее. Вот ответ на вопрос, почему я на Уимблдоне так выступаю: видимо, мне нужно чуть больше прибиваться к корту, на котором играю. Тренируюсь, выхожу на матч, а там всегда другой отскок, ритм. Для меня это решающий фактор. Чувствую: играю нормально, два часа езды на машине в Лондон, иду на тренировку, а там у меня совсем другое ощущение. Не физическое или какое-то еще, а именно не успеваю, медленное покрытие. Уже и чилийцы начали проходить квал, а это совсем жесть.

– В чем причина не совсем удачного выступления российских игроков на этом «Шлеме» в целом?

– Возможно, у них в какой-то степени такая же ситуация. Например, Южный больше любил грунт и хард. Он ни одного крутого результата в ATP на траве не показал, хотя понимаю, что это очень короткий отрезок сезона. Видимо, ему это покрытие не подходило.

Мне кажется, из нынешних игроков трава больше всего подходит Медведеву. Хотя у нас все достаточно быстрые игроки: что Даня, что Рублев финал сыграл в Галле. На этих ребят будет надежда. Тот же Карен. Хотя там мяч низко отскакивает, а он высокий. То, что ты подаешь – преимущество, но когда у тебя большой замах, можешь не успевать, если играешь с хорошим принимающим. Кажется, что сейчас молодые, если сравнивать их с Южным, Турсуновым, сыграют получше. Возможно, даже в этом году. Тот же Аслан, хотя для него этот турнир в новинку.

Для себя отметил, что у нас ребята тренируются на грунте и на харде и никто на траве, где есть всего три недели. К другим тоже относится. Только англичане [готовы], и это большая разница. Приезжаешь на любой «Челленджер», там будет играть 500-я ракетка из Англии, и с ним очень сложно. Потому что человек знает все азы этой игры.

Еще раз: думаю, Дане и остальным ребятам трава подходит больше, чем Сафину или Южному, поэтому у них должны быть лучше результаты. Скоро, может, дождемся, – сказал Донской.

Уимблдон пройдет с 28 июня по 11 июля в 134-й раз в своей истории.

В мужском турнире примут участие Даниил Медведев, Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов.

Донской проиграл в четвертьфинале квалификации Уимблдона Фредерику Феррейре Силве (5:7, 3:6).

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