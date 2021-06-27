Турнир

Травяной мэйджор в предместье Лондона начнется 28 июня. Турнир продлится две недели, женский финал состоится 10 июля, мужской – 11 июля. Решающие матчи пройдут на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. Призовой фонд составит 40,8 млн евро.

Трансляции

Уимблдон Серена объявила, что не выступит на Олимпиаде в Токио ЧАС НАЗАД

Игровой день начинается на телеканалах Eurosport 2 и Eurosport Gold. Последний покажет два матча эксклюзивно, чаще всего это будут встречи с участием теннисистов из России. После завершения трансляции этапа «Тур де Франс» игровой день переключится с Eurosport 2 на Eurosport 1.

Уимблдон Фото: Getty Images

Шоу

Команда Eurosport-Россия готовит для зрителей много увлекательного контента. Планируется выход передачи «Матчбол» с итогами игрового дня, превью следующих игр, эксклюзивными сюжетами и интервью. Программа будет выходить между двумя вечерними матчами на Eurosport 1.

Вы также увидите хайлайты лучших матчей и ударов, а также эксклюзивные интервью. Не забывайте заходить в видеораздел сайта Eurosport.ru

Комментаторы

Любители тенниса отлично знают имена комментаторов Eurosport: Александр Каливод, Александр Метревели, Кирилл Дышловой, Николай Саприн, Александр Собкин, Вадим Кольцов, Сергей Дерябкин, Софья Авакова, Сергей Горбунов и Роман Комин.

Помогать зрителю разбираться в тонкостях будут неподражаемые эксперты – Анна Чакветадзе, Екатерина Бычкова, Анастасия Мыскина, Вера Звонарева и Надежда Петрова.

Фавориты

Не может быть большего фаворита Уимблдона, чем Новак Джокович. Серб – действующий и пятикратный победитель турнира. Новак в отличной форме, он уже забрал два турнира «Большого шлема» в этом году, и нет никаких аргументов против того, чтобы взять третий.

В отсутствие Рафаэля Надаля и с учетом неважной формы Роджера Федерера главным оппонентом Джоковича должен стать кто-то из тройки Александр Зверев, Даниил Медведев и Стефанос Циципас. От всех ждут подвигов на «Шлемах», хоть никто из тройки не выходил в Лондоне даже в четвертьфинал.

Среди женщин главным фаворитом должна была стать Симона Халеп, но румынка снялась. Явного претендента как будто и нет, но российские болельщики наверняка будут ждать повторения подвигов от Анастасии Павлюченковой.

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