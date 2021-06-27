Восьмая ракетка мира Серена Уильямс объявила, что не сыграет на Олимпийских играх в Токио.
«Меня нет в списке участников. А если есть, то не должно быть», – сказала Уильямс на пресс-конференции перед Уимблдоном.
- Серена – четырехкратная олимпийская чемпионка. Одну золотую медаль она выиграла в одиночных соревнованиях, а еще три – в паре с сестрой Винус Уильямс.
- Олимпийский теннисный турнир пройдет с 24 июля по 1 августа.
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