Опубликовано 27/06/2021 в 17:51 GMT | Обновлено 27/06/2021 в 17:51 GMT

В Лондоне в понедельник, 28 июня, после годичного перерыва пройдет Уимблдон – третий в сезоне турнир серии «Большого шлема». В первый день соревнований на корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба выйдут 10 русских теннисистов. Среди них Андрей Рублев и двукратная чемпионка «ТБШ» Светлана Кузнецова.

Центральный корт

Новак Джокович, Уимблдон Фото: Getty Images

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Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрейпер (Великобритания) – начало в 15:30 мск;

Слоан Стивенс (США) – Петра Квитова (Чехия, 10);

Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия, 24);

Корт №1

Моника Никулеску (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало в 15:00 мск;

Стефанос Циципас (Греция, 3) – Френсис Тиафо (США);

Ига Швёнтек (Польша, 7) – Су-Вэй Сьех (Тайвань);

Корт №2

Андрей Рублев, Россия Фото: Getty Images

Фиона Ферро (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – начало в 13:00 мск;

Федерико Дельбонис (Аргентина) – Андрей Рублев (Россия, 5);

Даниэль Эванс (Великобритания, 22) – Фелисиано Лопес (Испания);

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Винус Уильямс (США);

Корт №3

Кэйти Суон (Великобритания) – Мэдисон Киз (США, 23) – начало в 13:00 мск;

Синьюй Ван (Китай) – София Кенин (США, 4);

Марко Чеккинато (Италия) – Лиам Броуди (Великобритания);

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшбрайбер (Германия);

Корт №12

Джон Миллман (Австралия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) – начало в 13:00 мск;

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 13);

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения);

Мария Саккари (Греция, 15) – Аранта Рус (Нидерланды);

Корт №18

Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия, 19) – начало в 13:00 мск;

Кристи Херим Ан (США) – Хизер Уотсон (Великобритания);

Фабио Фоньини (Италия, 26) – Альберт Рамос (Испания);

Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Хэрриет Дарт (Великобритания);

Корт №4

Марсело Барриос (Чили) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 13:00 мск;

Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26);

Джессика Пегула (США, 22) – Каролин Гарсия (Франция);

Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Пабло Андухар (Испания);

Корт №5

Карен Хачанов, Россия, ATP Санта-Понса Фото: Getty Images

Джоди Бёррейдж (Великобритания) – Лорен Дэвис (США) – начало в 13:00 мск;

Маккензи Макдональд (США) – Карен Хачанов (Россия, 25);

Душан Лайович (Сербия) – Жиль Симон (Франция);

Корт №6

Полона Херцог (Словения) – Даниэль Коллинс (США) – начало в 13:00 мск;

Роберто Карбаллес (Испания) – Вашек Поспишил (Канада);

Сунву Квон (Южная Корея) – Даниэл Мазур (Германия);

Корт №7

Вера Звонарева, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Денис Кудла (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;

Мари Бузкова (Чехия) – Вера Звонарева (Россия);

Энн Ли (США) – Надя Подороска (Аргентина);

Онс Жабер (Тунис, 21) – Ребекка Петерсон (Швеция) – не ранее 19:00 мск;

Корт №8

Екатерина Александрова (Россия, 32) – Лаура Зигемунд (Германия) – начало в 13:00 мск;

Оскар Отте (Германия) – Артур Риндеркнех (Франция);

Пабло Куэвас (Уругвай) – Ласло Дьере (Сербия);

Корт №9

Мария Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия) – начало в 13:00 мск;

Педро Мартинес (Испания) – Стефано Травалья (Италия);

Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия);

Корт №10

Андреас Сеппи (Италия) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 13:00 мск;

Ллойд Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва);

Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония);

Корт №11

Факундо Баньис (Аргентина) – Миомир Кечманович (Сербия) – начало в 13:00 мск;

Ирина Бегу (Румыния) – Кэти Волынец (США);

Тереза Мартинкова (Чехия) – Элисон Риске (США, 28);

Чжичжэнь Чжан (Китай) – Антуан Хоан (Франция);

Корт №14

Светлана Кузнецова, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Светлана Кузнецова (Россия) – Лесли Керкове (Нидерланды) – начало в 13:00 мск;

Райлли Опелка (США, 27) – Доминик Кёпфер (Германия);

Кристина Младенович (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18);

Себастьян Корда (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 15) – не ранее 19:00 мск;

Корт №15

Вероника Кудерметова (Россия, 29) – Виктория Голубиц (Швейцария) – начало в 13:00 мск;

Мисаки Дои (Япония) – Клэр Лю (США);

Марк Полманс (Австралия) – Йень-Сунь Лю (Тайвань);

Шелби Роджерс (США) – Саманта Стосур (Австралия);

Корт №16

Иржи Веселы (Чехия) – Янник Ханфманн (Германия) – начало в 13:00 мск;

Мэдисон Брингл (США) – Кристина Макхэйл (США);

Кристиан Гарин (Чили, 17) – Бернабе Сапата (Испания);

Корт №17

Даниэль Лао (США) – Кэти Бултер (Великобритания) – начало в 13:00 мск;

Егор Герасимов (Беларусь) – Джей Кларк (Великобритания);

Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Бенуа Пэр (Франция);

Лин Чжоу (Китай) – Мона Бартель (Германия).

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