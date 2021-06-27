В Лондоне в понедельник, 28 июня, после годичного перерыва пройдет Уимблдон – третий в сезоне турнир серии «Большого шлема». В первый день соревнований на корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба выйдут 10 русских теннисистов. Среди них Андрей Рублев и двукратная чемпионка «ТБШ» Светлана Кузнецова.
Центральный корт
Новак Джокович, Уимблдон
Фото: Getty Images
Уимблдон
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Новак Джокович (Сербия, 1) – Джек Дрейпер (Великобритания) – начало в 15:30 мск;
Слоан Стивенс (США) – Петра Квитова (Чехия, 10);
Энди Маррей (Великобритания) – Николоз Басилашвили (Грузия, 24);
Корт №1
Моника Никулеску (Румыния) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало в 15:00 мск;
Стефанос Циципас (Греция, 3) – Френсис Тиафо (США);
Ига Швёнтек (Польша, 7) – Су-Вэй Сьех (Тайвань);
Корт №2
Андрей Рублев, Россия
Фото: Getty Images
Фиона Ферро (Франция) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – начало в 13:00 мск;
Федерико Дельбонис (Аргентина) – Андрей Рублев (Россия, 5);
Даниэль Эванс (Великобритания, 22) – Фелисиано Лопес (Испания);
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Винус Уильямс (США);
Корт №3
Кэйти Суон (Великобритания) – Мэдисон Киз (США, 23) – начало в 13:00 мск;
Синьюй Ван (Китай) – София Кенин (США, 4);
Марко Чеккинато (Италия) – Лиам Броуди (Великобритания);
Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшбрайбер (Германия);
Корт №12
Джон Миллман (Австралия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 8) – начало в 13:00 мск;
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 13);
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения);
Мария Саккари (Греция, 15) – Аранта Рус (Нидерланды);
Корт №18
Мартон Фучович (Венгрия) – Янник Синнер (Италия, 19) – начало в 13:00 мск;
Кристи Херим Ан (США) – Хизер Уотсон (Великобритания);
Фабио Фоньини (Италия, 26) – Альберт Рамос (Испания);
Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Хэрриет Дарт (Великобритания);
Корт №4
Марсело Барриос (Чили) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 13:00 мск;
Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26);
Джессика Пегула (США, 22) – Каролин Гарсия (Франция);
Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Пабло Андухар (Испания);
Корт №5
Карен Хачанов, Россия, ATP Санта-Понса
Фото: Getty Images
Джоди Бёррейдж (Великобритания) – Лорен Дэвис (США) – начало в 13:00 мск;
Маккензи Макдональд (США) – Карен Хачанов (Россия, 25);
Душан Лайович (Сербия) – Жиль Симон (Франция);
Корт №6
Полона Херцог (Словения) – Даниэль Коллинс (США) – начало в 13:00 мск;
Роберто Карбаллес (Испания) – Вашек Поспишил (Канада);
Сунву Квон (Южная Корея) – Даниэл Мазур (Германия);
Корт №7
Вера Звонарева, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Денис Кудла (США) – Алехандро Давидович-Фокина (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;
Мари Бузкова (Чехия) – Вера Звонарева (Россия);
Энн Ли (США) – Надя Подороска (Аргентина);
Онс Жабер (Тунис, 21) – Ребекка Петерсон (Швеция) – не ранее 19:00 мск;
Корт №8
Екатерина Александрова (Россия, 32) – Лаура Зигемунд (Германия) – начало в 13:00 мск;
Оскар Отте (Германия) – Артур Риндеркнех (Франция);
Пабло Куэвас (Уругвай) – Ласло Дьере (Сербия);
Корт №9
Мария Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия) – начало в 13:00 мск;
Педро Мартинес (Испания) – Стефано Травалья (Италия);
Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия);
Корт №10
Андреас Сеппи (Италия) – Жоау Соуза (Португалия) – начало в 13:00 мск;
Ллойд Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва);
Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония);
Корт №11
Факундо Баньис (Аргентина) – Миомир Кечманович (Сербия) – начало в 13:00 мск;
Ирина Бегу (Румыния) – Кэти Волынец (США);
Тереза Мартинкова (Чехия) – Элисон Риске (США, 28);
Чжичжэнь Чжан (Китай) – Антуан Хоан (Франция);
Корт №14
Светлана Кузнецова, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Светлана Кузнецова (Россия) – Лесли Керкове (Нидерланды) – начало в 13:00 мск;
Райлли Опелка (США, 27) – Доминик Кёпфер (Германия);
Кристина Младенович (Франция) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18);
Себастьян Корда (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 15) – не ранее 19:00 мск;
Корт №15
Вероника Кудерметова (Россия, 29) – Виктория Голубиц (Швейцария) – начало в 13:00 мск;
Мисаки Дои (Япония) – Клэр Лю (США);
Марк Полманс (Австралия) – Йень-Сунь Лю (Тайвань);
Шелби Роджерс (США) – Саманта Стосур (Австралия);
Корт №16
Иржи Веселы (Чехия) – Янник Ханфманн (Германия) – начало в 13:00 мск;
Мэдисон Брингл (США) – Кристина Макхэйл (США);
Кристиан Гарин (Чили, 17) – Бернабе Сапата (Испания);
Корт №17
Даниэль Лао (США) – Кэти Бултер (Великобритания) – начало в 13:00 мск;
Егор Герасимов (Беларусь) – Джей Кларк (Великобритания);
Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Бенуа Пэр (Франция);
Лин Чжоу (Китай) – Мона Бартель (Германия).
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