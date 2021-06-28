Выиграть по разу все турниры «Большого шлема» – недостижимая мечта для тысяч теннисистов. Не говоря уже о том, насколько трудно добиться всех побед в один год. В мужском теннисе это удалось лишь двум игрокам: американцу Дональду Баджу и дважды Роду Лейверу.

У Роджера Федерера, Рафаэля Надаля и Новака Джоковича пока не получилось приблизиться к легендарному достижению. Швейцарец мог рассчитывать на успех в 2009-м, но не хватило побед на хардовых мэйджорах. Australian Open в тот сезон затащил Рафа, но остался ни с чем на других крупных турнирах. У Джоковича до сих пор также был всего один шанс собрать комплект, в 2016 году. Более того, серб мог достичь императорского и никому не покорявшегося триумфа – календарного «Золотого шлема».

Новак Джокович на Уимблдоне-2016 Фото: Getty Images

Теннис Джокович сыграет на ОИ. Это шанс взять «Золотой шлем» 23/06/2021 В 12:31

Этот термин появился в 1988-м благодаря восхитительной Штеффи Граф. В тот год немка поочередно забрала кубки на всех грэнд слэмах, а еще добавила к ним золото Олимпиады в Сеуле. С тех пор никто не подошел к повторению величайшего результата. Ближе других был как раз Джокович.

Пять лет назад Новак блистательно начал сезон. Очередная победа на Australian Open не стала неожиданностью: серб правил в Мельбурне в четырех из пяти предыдущих розыгрышей. Важно было всего лишь подтвердить уровень, и у Джоковича это получилось: за весь турнир он проиграл лишь три сета (два – Жилю Симону в 4-м круге), одолел в 1/2 Федерера и забрал трофей из рук Маррея в финале. Успех открыл для Новака дорогу к некалендарному «Большому шлему» – после побед на Уимблдоне и US Open в 2015-м не хватало лишь успеха на «Ролан Гаррос».

По возвращении из Австралии серб продолжил магнитить кубки: оставил за собой связку Майами/Индиан-Уэллс и зацепил грунтовый Мадрид. Но на «Ролан Гаррос» приехал только вторым фаворитом. Трудно ожидать победы там, где больше десяти лет правит другой человек. Многие рассчитывали, что Надаль в 10-й раз поднимет над головой кубок и оставит Новака ни с чем, но все пошло не плану – перед матчем третьего круга против соотечественника Марселя Гранольерса Рафа снялся из-за проблем с запястьем.

Новак Джокович с кубком «Ролан Гаррос» Фото: Getty Images

«Тот факт, что это единственный мэйджор, который я еще не выигрывал, дает мне дополнительный стимул выложиться в этом году по полной», – говорил еще до старта турнира Новак. Стечение обстоятельств как никогда близко подтолкнуло его к мечте. Тем более жребий подкинул идеальных для разминки перед рещающими стадиями соперников: Лу, Дарси, Бедене, Баутиста Агут и вечно трепетавший перед топами на «Шлемах» Бердых. Благодаря им Новак уверенно вошел в ритм, и его уже было не остановить – на эмоциях от приближения к цели он не оставил в полуфинале шансов Тиму (проиграл всего шесть геймов), а в финале на втором мэйджоре подряд казнил Маррея.

Половина пути с самым сложным препятствием была пройдена. На Уимблдон Новак прибыл в статусе действующего чемпиона и теннисного короля, который не проигрывал на «Шлемах» на протяжении 28 матчей. Учитывая мощь, психологическую устойчивость и максимализм серба, мир зашептал о «Золотом шлеме». Не хватало победы на Олимпиаде, но в то же время Джокович мог собрать все трофеи в один год, и это был бы еще более глобальный успех.

Жеребьевка не преподнесла сюрпризов: Джоковичу, как лидеру рейтинга, достались вполне съедобные соперники по первым четырем раундам, а в 1/4 должен был ждать Раонич. Превосходство серба над обладателем уайлд-кард Джеймсом Уордом и французом Адрианом Маннарино было колоссальным. Серб добил серию до 30 побед, но дальше случился необъяснимый коллапс.

Новак Джокович, Уимблдон-2016 Фото: Getty Images

В третьем раунде на Новака вышел Сэм Куэрри. Соперник с мощной подачей всегда опасен на быстрых покрытиях, но если он хорош на задней линии, то становится страшнее вдвойне. Американцу повезло еще сильнее – то был абсолютно его день. К тому же Сэм не только угадал с тактикой, но и воплотил ее на корте: не давал Джоковичу времени подумать и при любой возможности со всей силы атаковал под заднюю линию. Первый сет Куэрри забрал на тай-брейке, а во втором сотворил сенсацию – дважды взял подачу Новака и сделал счет разгромным. В тот момент серб выглядел вялым и отрешенным. Он нетипично ошибался и не мог перехватить инициативу – не хватало энергии и эмоций.

Финал «Ролан Гаррос»-2021 показал, что сербский чемпион способен на камбэк даже в самой патовой ситуации – когда игра не идет, а руки опускаются. В тот раз он также был близок к реинкарнации. В третьем сете Новак нащупал ритм и повел 4:0. Казалось, давление, встрепенувшиеся болельщики и заигравший соперник должны были сломать Куэрри, но в игру вмешался дождь. «Эта пауза помогла мне перестроиться», – рассказал позднее американец.

Третий сет Сэм все равно проиграл, но в четвертом добился своего. Причем партия получилась необычной для мужского тенниса на травяном покрытии: соперники поочередно пачками отыгрывали брейк-пойнты почти в каждом гейме (Новак подарил оппоненту семь возможностей, Сэм – 12). При счете по четыре Джокович взял чужую подачу и почти гарантировал себе решающую партию, но провалил миссию – ужасная игра слета вернула американца в матч, который он завершил еще одной победой на тай-брейке.

Ранний вылет с Уимблдона вогнал Новака в депрессию. До конца сезона он выиграл лишь «Мастерс» в Торонто, проиграл уже в первом матче Олимпиады Дель Потро и отдал титул на US Open Стэну Вавринке.

В 2021-м Джокович предпринял еще одну попытку закрыть гештальт, и сейчас его шансы на календарный «Золотой шлем» выглядят ощутимее. Задачи все те же: выиграть Уимблдон, Олимпиаду и US Open, но условия совсем другие. «Золотой шлем» – большое давление, но он знает, что может это сделать и обойти Надаля с Федерером, – считает Патрик Муратоглу. – Это и есть его цель. Он хочет оставить за собой рекорд по количеству «Больших шлемов», и сложнее всего ему будет справляться с давлением».

В отсутствие Надаля и Тима при пожилом Федерере Джоковичу будет проще забрать Уимблдон. Также многие лидеры, в отличие от серба, не поедут на Олимпиаду. Если Новак возьмет трофеи в Англии и Токио, то US Open может затащить исключительно на утроенном желании добиться исторического достижения. Но кто знает, что и когда станет преградой на дороге у серба в этот раз.

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