Опубликовано 28/06/2021 в 16:05 GMT | Обновлено 28/06/2021 в 16:08 GMT

Четвертая ракетка планеты Стефанос Циципас из Греции сенсационно уступил в первом круге Уимблдона американцу Френсису Тиафо в трех партиях.

Счет по партиям – 4:6, 4:6, 3:6. Встреча продолжалась 2 часа и 2 минуты, за это время Циципас 15 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не реализовал ни одного брейк-пойнта при 7 возможностях. Тиафо сделал 7 эйсов, трижды ошибся на подаче и реализовал 4 брейка из 8.

Эта была первая встреча грека и американца на таком уровне. Прежде Стефанос всухую обыгрывал соперника на «Фьючерсе» в Токио (2017) и Итоговом турнире Next Gen-2018.

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Во втором круге Тиафо сыграет с победителем матча Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Вашек Поспишил (Канада).

Большинство стартовых матчей первого круга перенесли из-за сильного дождя.

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