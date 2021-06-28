Российская теннисистка Светлана Кузнецова проиграла в первом круге Уимблдона представительнице Нидерландов Лесли Керкове в двух партиях.
Счет по сетам – 3:6, 3:6. Встреча продолжалась 1 час, за это время Кузнецова 5 раз подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 2. Ее соперница не провела ни одного эйса, 3 раза ошиблась на подаче, но реализовала 4 брейка из 11.
  • Во втором круге Керкове сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой, которая одолела француженку Фиону Ферро.
  • Финальный матч женского Уимблдона состоится 10 июля.
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