Анна Калинская и Вероника Кудерметова проиграли в первом круге Уимблдона и покинули травяной мейджор.

Калинская в трех сетах уступила колумбийке Марии Камиле Осорио. Счет по партиям – 6:1, 0:6, 4:6. Матч продолжался полтора часа, за это время Калинская подала 1 эйс, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 13 возможных.

Кудерметова уступила Виктории Голубиц из Швейцарии также в трех сетах – 6:3, 1:6, 9:11. Девушки играли 2 часа и 46 минут, Кудерметова совершила 8 подач навылет, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейка из 11.

Токио-2020 Назвали пары России на Олимпиаду – Медведев сыграет с Карацевым 21/06/2021 В 16:45

Осорио во втором круге сыграет с Екатериной Александровой, которая обыграла немку Лауру Зигемунд.

Голубиц встретится с победителем матча Полона Херцог (Словения) – Даниэль Роуз Коллинс (США).

Ролан Гаррос Тарпищев назвал состав женской сборной России на ОИ в Токио 08/06/2021 В 13:36