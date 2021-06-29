Во вторник, 29 июня, на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба пройдет второй день Уимблдонского турнира. В Великобритании в этом году дебютируют 20-кратный победитель «ТБШ» и восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, а также 23-кратная победительница «ТБШ» и семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс. Из русских теннисистов во второй день турнира сыграют девять спортсменов – в том числе, вторая ракетка мира Даниил Медведев.

Центральный корт

Роджер Федерер, Уимблдон Фото: Getty Images

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Эшли Барти (Австралия, 1) – Карла Суарес Наварро (Испания) – начало в 15:30 мск;

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Адриан Маннарино (Франция);

Александра Саснович (Беларусь) – Серена Уильямс (США, 6);

Корт №1

Даниил Медведев, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Таллон Грикспур (Нидерланды) – Александр Зверев (Германия, 4) – начало в 15:00 мск;

Анжелик Кербер (Германия, 25) – Нина Стоянович (Сербия);

Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 2);

Корт №2

Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) – Фелисиано Лопес (Испания) – начало в 13:00 мск;

Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:4, не раньше 14:30 мск;

Франческа Джонс (Великобритания) – Кори Гауфф (США, 20);

Люка Пуй (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29);

Ализе Корне (Франция) – Бьянка Андрееску (Канада, 5);

Корт №3

Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Винус Уильямс (США) – начало в 13:00 мск;

Клара Таусон (Дания) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14);

Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария, 18);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Тьяго Монтейро (Бразилия);

Корт №12

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – начало в 13:00 мск;

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 16) – 6:4, 2:6, 6:6, не раньше 14:30 мск;

Ник Кирьос (Австралия) – Юго Умбер (Франция, 21);

Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Катерина Козлова (Украина);

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Кая Юван (Словения) – не раньше 19:00 мск;

Корт №18

Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – начало в 13:00 мск;

Фабио Фоньини (Италия, 26) – Альберт Рамос (Испания) – 7:6 (4), 6:2, 0:0, не раньше 14:30 мск;

Кики Бертенс (Нидерланды, 17) – Марта Костюк (Украина);

Марин Чилич (Хорватия, 32) – Сальваторе Карузо (Италия);

Сэм Куэрри (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11);

Корт №4

Тереза Мартинкова (Чехия) – Элисон Риске (США, 28) – начало в 13:00 мск;

Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26) – 7:6 (3), 3:4, не раньше 14:30 мск;

Кристиан Гарин (Чили, 17) – Бернабе Сапата (Испания);

Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алькарас (Испания);

Лейла Фернандес (Канада) – Алена Остапенко (Латвия);

Корт №5

Онс Жабер (Тунис, 21) – Ребекка Петерсон (Швеция) – начало в 13:00 мск;

Сунву Квон (Южная Корея) – Даниэл Мазур (Германия) – 6:7 (2), не раньше 14:30 мск;

Анна Блинкова (Россия) – Тимеа Бабош (Венгрия);

Стив Джонсон (США) – Деннис Новак (Австрия);

Грэт Миннен (Бельгия) – Айла Томлянович (Австралия);

Корт №6

Чжичжэнь Чжан (Китай) – Антуан Хоан (Франция) – начало в 13:00 мск;

Джессика Пегула (США, 22) – Каролин Гарсия (Франция);

Сара Соррибес (Испания) – Ана Конюх (Хорватия);

Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Педро Соуза (Португалия);

Корт №7

Вера Звонарева, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия) – начало в 13:00 мск;

Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 5:7, 2:2, не раньше 14:30 мск;

Теннис Сандгрен (США) – Норберт Гомбос (Словакия);

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маркос Джирон (США);

Катерина Синякова (Чехия) – Яфань Ван (Китай);

Корт №8

Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 13:00 мск;

Оскар Отте (Германия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (5), 9:9 – не раньше 14:30 мск;

Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан);

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Александр Бублик (Казахстан);

Эллен Перес (Австралия) – Клара Бурель (Франция);

Корт №9

Лин Чжоу (Китай) – Мона Бартель (Германия) – начало в 13:00 мск;

Пабло Куэвас (Уругвай) – Ласло Дьере (Сербия);

Марко Трунхеллити (Аргентина) – Бенджамин Бонци (Франция);

Ольга Говорцова (Беларусь) – Коко Вандевеге (США);

Корт №10

Энн Ли (США) – Надя Подороска (Аргентина) – начало в 13:00 мск;

Ллойд Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:3, 6:4, не раньше 14:30 мск;

Марк Полманс (Австралия) – Йень-Сунь Лю (Тайвань);

Джеймс Дакуорт (Австралия) – Раду Албот (Молдавия);

Корт №11

Елена Веснина, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Душан Лайович (Сербия) – Жиль Симон (Франция) – начало в 13:00 мск;

Елена Веснина (Россия) – Мартина Тревисан (Италия);

Тэйлор Фритц (США, 31) – Брэндон Накасима (США);

Дарья Касаткина (Россия. 31) – Патрисия Тиг (Румыния);

Корт №14

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – начало в 13:00 мск;

Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония);

Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Лоренцо Музетти (Италия);

Даниэль Галан (Колумбия) – Федерико Кория (Аргентина);

Корт №15

Мария Саккари (Греция, 15) – Аранта Рус (Нидерланды) – начало в 13:00 мск;

Мисаки Дои (Япония) – Клэр Лю (США) – 6:2, 3:6, 4:5, не раньше 14:30 мск;

Ришар Гаски (Франция) – Юити Сагита (Япония);

Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США);

Маркета Вондроушова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония, 24);

Корт №16

Шелби Роджерс (США) – Саманта Стосур (Австралия) – начало в 13:00 мск;

Мэдисон Брингл (США) – Кристина Макхэйл (США) – 3:6, 7:5, 7:6, не раньше 14:30 мск;

Андреа Петкович (Германия) – Джасмине Паолини (Италия);

Филип Крайнович (Сербия) – Алекс Болт (Австралия);

Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Микаэль Имер (Швеция);

Корт №17

Себастьян Корда (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 15) – начало в 13:00 мск;

Егор Герасимов (Беларусь) – Джей Кларк (Великобритания) – 6:3, 3:6, 7:6 (5), не раньше 14:30 мск;

Хуан Лондеро (Аргентина) – Джанлука Магер (Италия);

Сорана Кирстя (Румыния) – Саманта Маррей (Великобритания);

Эмма Радучану (Великобритания) – Виталия Дьяченко (Россия)

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