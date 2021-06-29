Во вторник, 29 июня, на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба пройдет второй день Уимблдонского турнира. В Великобритании в этом году дебютируют 20-кратный победитель «ТБШ» и восьмикратный чемпион Уимблдона Роджер Федерер, а также 23-кратная победительница «ТБШ» и семикратная чемпионка Уимблдона Серена Уильямс. Из русских теннисистов во второй день турнира сыграют девять спортсменов – в том числе, вторая ракетка мира Даниил Медведев.
Центральный корт
Роджер Федерер, Уимблдон
Фото: Getty Images
Уимблдон
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Эшли Барти (Австралия, 1) – Карла Суарес Наварро (Испания) – начало в 15:30 мск;
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Адриан Маннарино (Франция);
Александра Саснович (Беларусь) – Серена Уильямс (США, 6);
Корт №1
Даниил Медведев, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Таллон Грикспур (Нидерланды) – Александр Зверев (Германия, 4) – начало в 15:00 мск;
Анжелик Кербер (Германия, 25) – Нина Стоянович (Сербия);
Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Даниил Медведев (Россия, 2);
Корт №2
Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) – Фелисиано Лопес (Испания) – начало в 13:00 мск;
Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Бенуа Пэр (Франция) – 6:3, 6:4, не раньше 14:30 мск;
Франческа Джонс (Великобритания) – Кори Гауфф (США, 20);
Люка Пуй (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29);
Ализе Корне (Франция) – Бьянка Андрееску (Канада, 5);
Корт №3
Михаэла Бузарнеску (Румыния) – Винус Уильямс (США) – начало в 13:00 мск;
Клара Таусон (Дания) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14);
Фернандо Вердаско (Испания) – Григор Димитров (Болгария, 18);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Тьяго Монтейро (Бразилия);
Корт №12
Денис Шаповалов (Канада, 10) – Филипп Кольшрайбер (Германия) – начало в 13:00 мск;
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 16) – 6:4, 2:6, 6:6, не раньше 14:30 мск;
Ник Кирьос (Австралия) – Юго Умбер (Франция, 21);
Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Катерина Козлова (Украина);
Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Кая Юван (Словения) – не раньше 19:00 мск;
Корт №18
Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – начало в 13:00 мск;
Фабио Фоньини (Италия, 26) – Альберт Рамос (Испания) – 7:6 (4), 6:2, 0:0, не раньше 14:30 мск;
Кики Бертенс (Нидерланды, 17) – Марта Костюк (Украина);
Марин Чилич (Хорватия, 32) – Сальваторе Карузо (Италия);
Сэм Куэрри (США) – Пабло Карреньо-Буста (Испания, 11);
Корт №4
Тереза Мартинкова (Чехия) – Элисон Риске (США, 28) – начало в 13:00 мск;
Варвара Грачева (Россия) – Петра Мартич (Хорватия, 26) – 7:6 (3), 3:4, не раньше 14:30 мск;
Кристиан Гарин (Чили, 17) – Бернабе Сапата (Испания);
Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алькарас (Испания);
Лейла Фернандес (Канада) – Алена Остапенко (Латвия);
Корт №5
Онс Жабер (Тунис, 21) – Ребекка Петерсон (Швеция) – начало в 13:00 мск;
Сунву Квон (Южная Корея) – Даниэл Мазур (Германия) – 6:7 (2), не раньше 14:30 мск;
Анна Блинкова (Россия) – Тимеа Бабош (Венгрия);
Стив Джонсон (США) – Деннис Новак (Австрия);
Грэт Миннен (Бельгия) – Айла Томлянович (Австралия);
Корт №6
Чжичжэнь Чжан (Китай) – Антуан Хоан (Франция) – начало в 13:00 мск;
Джессика Пегула (США, 22) – Каролин Гарсия (Франция);
Сара Соррибес (Испания) – Ана Конюх (Хорватия);
Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Педро Соуза (Португалия);
Корт №7
Вера Звонарева, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Донна Векич (Хорватия) – Анастасия Потапова (Россия) – начало в 13:00 мск;
Вера Звонарева (Россия) – Мари Бузкова (Чехия) – 5:7, 2:2, не раньше 14:30 мск;
Теннис Сандгрен (США) – Норберт Гомбос (Словакия);
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маркос Джирон (США);
Катерина Синякова (Чехия) – Яфань Ван (Китай);
Корт №8
Пьер-Юж Эрбер (Франция) – Пабло Андухар (Испания) – начало в 13:00 мск;
Оскар Отте (Германия) – Артур Риндеркнех (Франция) – 4:6, 6:3, 6:2, 6:7 (5), 9:9 – не раньше 14:30 мск;
Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан);
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Александр Бублик (Казахстан);
Эллен Перес (Австралия) – Клара Бурель (Франция);
Корт №9
Лин Чжоу (Китай) – Мона Бартель (Германия) – начало в 13:00 мск;
Пабло Куэвас (Уругвай) – Ласло Дьере (Сербия);
Марко Трунхеллити (Аргентина) – Бенджамин Бонци (Франция);
Ольга Говорцова (Беларусь) – Коко Вандевеге (США);
Корт №10
Энн Ли (США) – Надя Подороска (Аргентина) – начало в 13:00 мск;
Ллойд Харрис (ЮАР) – Ричардас Беранкис (Литва) – 6:3, 6:4, не раньше 14:30 мск;
Марк Полманс (Австралия) – Йень-Сунь Лю (Тайвань);
Джеймс Дакуорт (Австралия) – Раду Албот (Молдавия);
Корт №11
Елена Веснина, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Душан Лайович (Сербия) – Жиль Симон (Франция) – начало в 13:00 мск;
Елена Веснина (Россия) – Мартина Тревисан (Италия);
Тэйлор Фритц (США, 31) – Брэндон Накасима (США);
Дарья Касаткина (Россия. 31) – Патрисия Тиг (Румыния);
Корт №14
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тамара Зиданшек (Словения) – начало в 13:00 мск;
Людмила Самсонова (Россия) – Кайя Канепи (Эстония);
Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Лоренцо Музетти (Италия);
Даниэль Галан (Колумбия) – Федерико Кория (Аргентина);
Корт №15
Мария Саккари (Греция, 15) – Аранта Рус (Нидерланды) – начало в 13:00 мск;
Мисаки Дои (Япония) – Клэр Лю (США) – 6:2, 3:6, 4:5, не раньше 14:30 мск;
Ришар Гаски (Франция) – Юити Сагита (Япония);
Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США);
Маркета Вондроушова (Чехия) – Анетт Контавейт (Эстония, 24);
Корт №16
Шелби Роджерс (США) – Саманта Стосур (Австралия) – начало в 13:00 мск;
Мэдисон Брингл (США) – Кристина Макхэйл (США) – 3:6, 7:5, 7:6, не раньше 14:30 мск;
Андреа Петкович (Германия) – Джасмине Паолини (Италия);
Филип Крайнович (Сербия) – Алекс Болт (Австралия);
Жо-Вильфрид Тсонга (Франция) – Микаэль Имер (Швеция);
Корт №17
Себастьян Корда (США) – Алекс де Минаур (Австралия, 15) – начало в 13:00 мск;
Егор Герасимов (Беларусь) – Джей Кларк (Великобритания) – 6:3, 3:6, 7:6 (5), не раньше 14:30 мск;
Хуан Лондеро (Аргентина) – Джанлука Магер (Италия);
Сорана Кирстя (Румыния) – Саманта Маррей (Великобритания);
Эмма Радучану (Великобритания) – Виталия Дьяченко (Россия)
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