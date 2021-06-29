Российская теннисистка Екатерина Александрова начала выступление на Уимблдоне с победы над немкой Лаурой Зигемунд (6:1, 6:3). В интервью Eurosport.ru Александрова поделилась эмоциями от игры и рассказала о подготовке к травяному сезону.

– По счету очень уверенная победа. Насколько сами довольны?

– Результат в любом случае хороший, потому что каждая победа хороша. Первый сет был проще, чем второй, потому что у меня получилось брейкануть ее буквально в начале сета. Во втором пришлось чуть потяжелее, но все-таки пару мячей повезло, и уже потом было намного легче.

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– Перед Уимблдоном традиционно короткая фаза подготовки. Насколько хорошо вы успели подготовиться за эти две недели между вторым и третьим «Шлемами»?

– Да, времени было не очень много, да и вообще подготовиться к траве довольно сложно. Но я сыграла турнир в Берлине, там было три хороших матча, и считаю, что они мне помогли прочувствовать покрытие. Потренировалась пару дней здесь. В принципе, считаю, что довольно хорошо себя чувствую сейчас.

– Насколько отвыкли от игры на траве? Ведь в прошлом году травяной части сезона не было вовсе.

– Отвыкла очень сильно, потому что первые две тренировки я вообще практически не попадала по мячу. Мячи летели куда угодно, но не в корт. Но где-то уже на третий-четвертый день начинаешь потихоньку прибиваться и вспоминать. И потом все нормально.

– Что касается атмосферы на кортах – уже на «Ролан Гаррос» совершенно иначе воспринимался теннис при теплой поддержке со стороны зрителей. Здесь заявлено, что на сторонних кортах 75 процентов заполняемости, а на главных – 50. Насколько на ваших матчах болельщики помогали показывать хорошую игру?

– Людей было довольно много. В принципе, если не думать ни о чем, то со стороны кажется, что все нормально и никакого вируса нет. Почти все трибуны, что я видела, были заполнены, играть при такой атмосфере было намного приятнее, чем при пустых трибунах.

Во втором круге Александрова сыграет с колумбийкой Марией Камилой Осорио, которая выбила из борьбы Анну Калинскую.

Также в первый день Уимблдона успешно выступили российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев.

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