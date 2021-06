Nike и Fila и другие бренды-гиганты помогают теннисистам побеждать. У топов рынка тоже есть маленькие хитрости.

Эффектность и функциональность

Эффектный комбез супервумен Серены Уильямс на «Ролан Гаррос» в 2018-м, мужской смокинг Марии Шараповой на Уимблдоне 2008-го или классическое песочно-красное поло Новака Джоковича в Париже-2021 – за цвет и форму теннисисты парятся не меньше, чем за игру. Над коллекцией стилисты бренда работают больше года, прежде чем представить аутфит топам. Они регулярно встречаются, проводят замеры и обсуждают, как точнее вписаться в эстетику турнира.

Серена Уильямс на «Ролан Гаррос»-2018 Фото: Eurosport

Каждая строчка и шов выдают атмосферу города и мэйджора. Australian Open и US Open – оживленная толпа с праздничной аурой. Здесь любят яркие цвета и безумные принты. Париж с красной глиной «Ролан Гаррос» – модная тусовка для экспериментов, а Уимблдон – их скучный брат, фанатеющий за все белое. Пожелания теннисистов меняются и зависят не только от места – нюансов много. Сам Джокович признавался, что обращает внимание на цвет трибун, покрытие корта, метеоусловия, время года. Все эти тонкости дизайнеры интегрируют в коллекцию.

Персональный подход – фишка Asics, которые используют 3D-сканер тела для максимальной точности в замерах. Lacoste также отвечает за индивидуальную посадку, помогая 183-сантиметровой Кики Бертенс определиться с нужной длиной мини или платья. Спецы готовы вылететь в любую точку мира, чтобы снять мерки – ощутите уровень заботы. Ломает голову «крокодил» и над цветом. Амбассадор Lacoste Джокович любит гармонировать с кортом. Сербу нравится отражать цвета покрытия, что дает ему баланс, влияющий на игру. Может, именно магия оттенков помогла Ноле собрать двойной карьерный «Большой шлем». Требователен Джок и к ткани: его образ – микс парадного и техничного. Он за ту одежду, которая впитывает пот и быстро выбрасывает его наружу.

Новак Джокович Фото: Getty Images

Эффектность с комфортом комбинирует и Nike. Металлический костюм заставил Серену почувствовать себя не только воительницей. «Я всегда живу в мире фантазий, хотела быть супергероиней, и это своего рода мой способ ей стать», – отметила младшая Уильямс. Аутфит в облипку стягивал ее тело настолько, что помогал бороться с вечной проблемой 23-кратной – тромбозом. Функциональность убедила бренды отвергнуть традиции и совершить мини-революцию – добавить в женскую коллекцию шорты. Теннисные дивы часто игнорировали аксессуар, хотя носили шорты под платьями или юбками.

Почему теннисистки почти не играют в шортах?

С архаизмом начали бороться тинейджеры. 20-летняя американка Энн Ли всегда носила шорты. Она упомянула об этом на встрече с Fila, и компания заботливо включила комплект в линейку спортсменов. «Я думаю, что в шортах удобнее, – сказала Ли перед отъездом в Париж-2021. – Поэтому я просто спросила, могу ли носить их во время матчей, и теперь они собираются начать рассылать их игрокам. Надеюсь, я не единственная, кто их носит».

Совсем нет. Но раньше этот аксессуар мелькал на турнирах лишь пару раз за десятилетие. Уильямс примеряла шорты еще на US Open в 2002-м, а Виктория Азаренко и Слоан Стивенс красовались в них на американском мэйджоре в 2020-м. Белым смокингом на Уимблдоне всех сразила Шарапова – в 2008-м шорты с жакетом потрясли королевские корты и стилистов.

Среди подростков на фэшн-крючок попалась 17-летняя звездочка Кори Гауфф. Американка подписала контракт с New Balance в 14 лет – ее имя стало нарицательным после перформанса на Уимблдоне-2019, где она влетела в 1/8. Уже пару месяцев спустя на US Open она стала лицом бренда. Гауфф дебютировала с линейкой Call Me Coco во время турнира и с самого начала стремилась участвовать в проектировании.

Бренд, стремящийся втереться в доверие к влиятельному подростку, провел с ней творческую сессию: Кори вырывала из журналов фотографии приглянувшихся вещей, а команда давала образцы тканей, чтобы точно определить лучшее сочетание цвета и текстуры. «Мы хотим, чтобы личность спортсмена отражалась в этом продукте, – сказала Паулина Келли, генеральный менеджер New Balance по разработке спортивной одежды. – Она так молода и еще учится тому, что ей нравится, а что нет. Кори обретает свой голос».

Некоторые бренды зацикливаются на одном образе, другие предлагают множество связных моделей – платья или рубашки, майки с юбками или шортами: игроки могут комбинировать и сочетать самостоятельно в зависимости от настроения и погодных условий. В New Balance подсчитали, что отправляют своим атлетам от 12 до 15 комплектов на турнир, рассчитывая на финал в личке и паре – нет необходимости надевать одну и ту же одежду дважды.

«Мы предлагаем достаточно возможностей в деталях, чтобы спортсмены сами проявили индивидуальность и могли развивать свой образ», – сказал директор по дизайну Fila Ро Гилберт. Он всегда следит за тем, чтобы София Кенин предпочитала 30-сантиметровую юбку, что короче стандартной длины. «Намного интереснее видеть эти тонкости в деталях в море однообразия», – добавил Гилберт.

Fila готовит три отдельные коллекции для каждого мэйджора, но даже при этом теннисисты косплеят друг друга. Так случалось с Софией Кенин и Эшли Барти на АО-2020 или Симоной Халеп и Амандой Анисимовой во время четвертьфинала «РГ» в 2019-м. Доходило до смешного: на US Open-2016 вся четверка вышла на корт парного матча в одном и том же – играли Ник Кирьос, Даниель Эванс, Тэйлор Фриц и Томми Пол.

Аутфит в спорте играет не последнюю роль и даже влияет на результат – а это ощутимый аргумент брендов в борьбе за звезд и новичков тура.

