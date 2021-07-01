Впереди две насыщенные недели третьего «ТБШ» сезона. Пора вспомнить самые одиозные прикиды теннисистов, чтобы разбавить парад английского монохрома.

Клетчатые шорты Стэна Вавринки на «Ролан Гаррос»

Аутфит в 2015-м стал мемом, а эксклюзив швейцарец притащил на пресс-конференцию после победы.

Уимблдон Кирьос и Умбер чуть не улетели в космос, рубясь 5 сетов 13 ЧАСОВ НАЗАД

Шотландской клетке были удивлены болельщики, коллеги, да и сами дизайнеры игрока. «Честно говоря, мы были немного шокированы, – сказал представитель японского бренда Yonex Акико Сато. – Но было здорово ощущать все внимание, которое Стэн и его шорты собрали во время сезона на грунте».

В топ твиттера, только с приставкой анти, эти шорты залетели после чата Новака Джоковича и Энди Маррея – они назвали аксессуар разочарованием года. За что швейцарец влепил им средний палец в комментариях.

Стэн Вавринка на «Ролан Гаррос» в 2015-м Фото: Getty Images

Жакет Марии Шараповой на Уимблдоне-2008

Он закрепил за русской статус самой элегантной в WTA. «Я люблю мужскую одежду: пиджаки и смокинги. Мои брюки очень широкие и с высокой талией. Нигде такой стиль не актуален так, как на Уимблдоне», – говорила экс-первая ракетка мира.

Мария Шарапова на Уимблдоне в 2008-м Фото: Getty Images

Черный комбез Серены Уильямс на «РГ»-2018

Еще один резонансный аутфит. Экс-президент федерации тенниса Франции Бернар Джудичелли даже выступил против эпатажности и предложил запретить кричащие костюмы в будущем: «Надо уважать игру и место». Но Серена взорвала твиттер – идти против болельщиков не стали. «Это мой комбинезон в стиле Ваканды. Мы разработали его задолго до фильма, но, тем не менее, он напоминает мне об этом», – объяснила Уильямс.

Серена Уильямс на «Ролан Гаррос» 2018-го Фото: Getty Images

Лиловый прикид Надаля в начале грунтового сезона-2021

Рафа – фанат ярких, но сложных оттенков, и пурпурное облачко на контрасте с его мускулинностью влюбило в себя весь мир – пару дней соцсети обсуждали совсем не игру испанца в Монте-Карло.

«Дайте Nike Нобелевскую премию за эти шорты, мой парень в огне!» – написала фанатка Рафы.

«Хочу, чтобы моя задница выпирала так же!» – ответили ей в реплаях.

Рафаэль Надаль Фото: Getty Images

Винтажная Винус Уильямс в корсете на «РГ»-2010

Телесные шорты старшей сестры в сочетании с кружевным платьем а-ля «Мулен Руж» произвели такой фурор, что наряд поместили в музей «Ролан Гаррос».

Винус Уильямс на «Ролан Гаррос»-2010 Фото: Getty Images

А что в XX веке?

Экспериментировали и «динозавры» тенниса. Сюзанн Ленглен, в честь которой назван корт на «Ролан Гаррос», во время победного Уимблдона-1919 носила невообразимую для того времени юбку плиссе по колено, топы без рукавов и банданы.

Ленглен Фото: Eurosport

Секса в спорт добавила американка Гасси Моран. Наряд был настолько откровенным для 1950-х, что разразился скандал: его создателя Теда Тинлинга обвинили в пропаганде чрезмерной сексуальности и на 33 года запретили появляться на Уимблдоне.

Гасси Моран на Уимблдоне-1950 Фото: Getty Images

Джинсовые шорты Nike изначально предназначались для Джона Макинроя. Он, однако, со смехом отказался и передал их Андре Агасси. Американец сыграл в культовых бриджах на «Ролан Гаррос»-1990, а сейчас уверен, что благодаря им теннис (да и он сам) стал популярнее.

Андре Агасси на «Ролан Гаррос»-1990 Фото: Getty Images

Будет ли что занести в зал теннисной моды после этого Уимблдона, скоро узнаем.

Уимблдон «Мы с Остапенко не Медведев и Циципас». Касаткина – о 2-м круге 13 ЧАСОВ НАЗАД