Российский теннисист Карен Хачанов в первом круге Уимблдона обыграл американца Маккензи Макдональда в четырех сетах (3:6, 6:3, 6:4, 7:6(3)) и рассказал в комментарии Eurosport.ru, с какими сложностями столкнулся в первом сете, а также поделился эмоциями от возвращения Уимблдона после двухлетнего перерыва.

– Вопрос по первому сету: какая сложность была, которую потом получилось устранить?

– Я бы сказал, что трава – такое специфическое покрытие, и такие соперники, как он, очень сильно неприятны. Он играет очень плоско, пытается играть разнообразно, вселяет в тебя вирус такой. Я вышел чуть зажатым: первый матч, все это вместе, может быть, результаты последние были не такие хорошие. Но это все откинул и постарался со второго сета начать заново. Очень рад, что это удалось.

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– Очень многие теннисисты и болельщики в соцсетях очень радуются возвращению Уимблдона. У тебя настроение деловое или праздничное?

– Я бы сказал, праздничное, потому что Уимблдон – это традиция, история. И плюс в том году единственный турнир, который мы пропустили, два года не играли на траве. Здесь особенные ощущения и особенная атмосфера. Я чуть больше приближен к французской и американской публике, где полностью за тебя болеют, кричат. Здесь больше выдержанно это делают, но за британцев – за Маррея, Эванса, остальных – болеют нереально.

– Многие говорят, что переход на травяное покрытие – самый тяжелый период в сезоне. Как ты готовился? В чем специфика перехода к травяному покрытию?

– Специфика в том, что сезон на траве короткий, всего три-четыре недели, которые играешь. А в этом году из за переноса «Ролан Гаррос» получилось, что сразу же переходишь на траву. Другие отскоки, другие ощущения. Нужно время, чтобы привыкнуть. Первые дней десять ты пытаешься войти, какие-то матчи даже не очень хорошие. Но чем больше играешь, тем лучше готов к Уимблдону.

Во втором круге Карен сыграет с победителем матча Егор Герасимов – Джей Кларк.

Также в первый день турнира в следующую стадию прошел Андрей Рублев. Даниил Медведев и Аслан Карацев еще не играли.

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