Российский теннисист Андрей Рублев рассказал в интервью Eurosport.ru о подготовке к травяному сезону после «Ролан Гаррос» и объяснил, в чем особенность проведения Уимлдона в разгар пандемии.

– Сегодня Стефанос Циципас сказал, что подготовка к травяному сезону после грунта – самый тяжелый момент в теннисном году. Как у тебя проходила подготовка и в чем ее специфика?

– Мне кажется, это индвидуально. После «Ролан Гаррос» я отдохнул почти неделю, почти неделю не тренировался. После этого приехал в Барселону, дня три у меня была проблема с ладонью, потому что я себе удалил там пару вещей, и рана была большая. Поэтому два или три дня я в очень в щадящем и легком режиме тренировался – мне было очень больно держать ракетку.

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Уже в середине недели я полетел в Галле, там был в четверг. Четыре дня всего было потренироваться на траве. Но матчи помогли – выиграл один, другой, третий, и благодаря этому быстрее привыкаешь. Неважно, сколько будешь тренироваться на траве до первого матча – эмоции, которые чувствуешь на матче, совершенно другие. По крайней мере, для меня так. Мне нужно сыграть хотя бы один матч, и тогда мне легче привыкнуть к покрытию.

– Уимблдона не было два года. В чем отличие Уимблдона-2021 от предыдущих, допандемийных? Как построена жизнь игроков?

– Раньше ты живешь, где хочешь. Как правило, большинство игроков, и я в том числе, селились где-то возле Уимблдона, снимая дома, чтобы было удобно в плане перемещений, чтобы недалеко ездить. В этом году мы все живем в центре в отеле, и на дорогу как минимум всегда уходит час езды. Я езжу на автобусе, мне это комфортно – он ходит каждые 15 минут. Я спокойно, никого не напрягая, сажусь и еду. Но мы в «пузыре», нам нельзя никуда из отеля выходить.

В первом круге Уимблдона Рублев выиграл у Федерико Дельбониса со счетом 4:6, 6:4, 6:1, 6:2.

В следующем матче он сыграет против победителя матча Ллойд Харрис – Ричардас Беранкис.

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