Опубликовано 29/06/2021 в 19:01 GMT | Обновлено 29/06/2021 в 19:02 GMT

Представитель России, 2-я ракетка мира Даниил Медведев переиграл соперника из Германии, 45-го в рейтинге ATP Ян-Леннарда Штруффа – 6:4, 6:1, 4:6, 7:6(3).

Матч продолжался 2 часа и 35 минут. За это время Медведев наколотил 14 первых и всего лишь 2 двойных, у оппонента – 8 эйсов и 4 дабл фолтов.

После четвертьфинала на «РГ»-2021 теперь «ТБШ» в Лондоне является самым неудачным мэйджор для русского. Здесь Медведев только дважды (в 2018-м и 2019-м) доходил до третьего круга.

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Следующим соперником Медведева станет теннисист из пары Карлос Алькарас (Испания) – Ясутака Утияма (Япония).

На Уимблдон-2021 Медведев приехал с победой в 1-м травяном турнире в карьере – в финале на Мальорке ATP 250 он Даниил переиграл Сэма Куэрри (6:4, 6:2).

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