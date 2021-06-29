Российская теннисистка Вера Звонарева в интервью Eurosport рассказала о сложностях переносов матчей и проживании во время Уимблдона.

– Ваш матч продолжался два дня. Насколько сложно было настраиваться на игру два раза?

– Конечно, это всегда непросто для всех. Перерывы, когда дождь, или вчера из-за темноты нас перенесли – это всегда сложно, никогда не знаешь, может быть, соперница предложит что-то другое, поменяет тактику. Поэтому нужно быть готовой ко всему. С одной стороны, немножко отдохнуть, переключиться, но с другой, не расслабляться, оставаться в этом матче.

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– Последний матч до Уимблдона с Касаткиной вы не доиграли. Как сейчас себя чувствуете, все ли в порядке?

– Сейчас намного лучше, помогло, что у меня было пять дней до старта Уимблдона. Поэтому я делала все необходимые процедуры и в целом смогла восстановиться.

– Как на Уимблдонском турнире организовано ваше перемещение, проживание? Насколько строгие правила?

– Я думаю, что Уимблдон перенял опыт других «Шлемов». Они постарались организовать все достаточно хорошо. У нас в отеле все организовано для игроков. Есть и тренажерный зал, и большая столовая, можно заказывать в номер еду. Есть зона для физиопроцедур, для массажей. Мы все передвигаемся либо на официальном автомобиле, либо на автобусе. Нас привозят сюда, на тренировочные корты либо на основные – на этом все наше перемещение ограничивается. Мне кажется, Уимблдон сделал все, что мог, чтобы мы чувствовали себя комфортно, и лично у меня нет никаких претензий к организаторам, – сказала Звонарева.

В первом круге Уимблдона Звонарева обыграла Мари Бузкову – 7:5, 6:4.

Во втором раунде российская теннисистка встретится с Игой Швёнтек.

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