Российская теннисистка Людмила Самсонова в интервью Eurosport рассказала о своем стиле игры и приглашении на Уимблдон.
– Я всегда стараюсь атаковать, быть агрессивной. Конечно, сегодня подача очень сильно помогла. Все очень хорошо шло.
– Ты недавно выиграла турнир в Берлине. Что это? Прорыв?
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– Каждый день работали. Думаю, я заслужила это. Уже 6-7 месяцев я с другой командой работаю. Мы все вместе старались.
– Как ты попала на Уимблдон? Не так часто там дают уайлд-кард не английским игрокам.
– Я думаю, за счет Берлина. Я им звонила перед финалом, спрашивала, можно ли получить уайлд-кард, сыграть в сетке. Они мне ответили: «Посмотрим, не знаем». Думаю, они смотрели мой финал в Берлине, после финала они мне сами позвонили, сказали: «У тебя уайлд-кард». Это вообще шоком было.
– Из российских игроков с кем ты больше всего общаешься?
– Вообще не очень много я общаюсь с другими, если реально сказать... Нет, наверное, ни с кем, – сказала Самсонова.
- В первом раунде Уимблдона Самсонова обыграла эстонку Кайю Канепи – 6:4, 6:2.
- Во втором круге российская теннисистка встретится с Джессикой Пегулой или Каролин Гарсией.
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