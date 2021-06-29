Всегда очень больно наблюдать за закатом чьей-то жизни, счастливой истории или карьеры. К сожалению, в этом мире ничто не вечно, и путь Роджера Федерера в спорте тоже близок к финалу. Швейцарец старательно откладывал этот момент: праздновал очередной день рождения, брал перерывы из-за травм, восстанавливался, мужался и снова шел в бой. В этот раз, кажется, в последний.

Роджер все тщательно спланировал. После полутора лет вне тенниса он вернулся в Париже, хотя для всех, в том числе для него самого, было очевидно – шансов победить на нелюбимом покрытии при живом Надале, да еще в таком возрасте и в такой момент меньше, чем у Ольги Бузовой стать президентом России.

Роджер Федерер на «Ролан Гаррос»-2021 Фото: Getty Images

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Отказ от участия в четвертом круге «Ролан Гаррос» в пользу Уимблдона абсолютно понятен – нужно подготовиться и попрощаться там, где тебя больше всего любят, и так, чтобы не было стыдно. Но по итогу трех матчей на траве нет ощущения, что Федерер способен закончить красиво.

В Галле, где швейцарец побеждал 10 раз, он вылетел во втором круге. Причем уже по матчу против Ивашко было заметно, что Роджер не слишком хорош в первую очередь физически, и это тянет за собой другие проблемы. Встреча против Оже-Альяссима лишь подтвердила догадку – возраст неминуемо давит на чемпиона и сковывает его игру.

8 августа Федерер разменяет пятый десяток – феноменальный возраст для любого спортсмена, но особенно для теннисиста. Он не добавляет на корте опыта и не дает ментального преимущества. Достаточно взглянуть на то, как в последние годы мучается 41-летняя Винус Уильямс, которая на этом Уимблдоне чудом прервала серию из шести поражений.

Роджер Федерер в Галле Фото: Getty Images

По Роджеру не скажешь, что он готов проигрывать матчи пачками, да он этого и сам от себя не потерпит. Но во встрече против Маннарино было видно, что швейцарец не тянет. Пока он был свеж, то был великолепен: в первом сете швейцарец парил над кортом, волшебно менял ритм и уверенно забегал под любимый форхэнд. Но усталость накатила очень быстро.

Федерер немыслимым образом достал низкий отскок мяча

Во второй партии Федерер уже не успевал за соперником, хотя нельзя сказать, что Маннарино прибавил. Из-за подсевшей физики тут же возникли проблемы: арсенал швейцарца мгновенно исхудал, образовалось чудовищно много ошибок (19 против шести у Адриана). Из-за них Роджер без борьбы отдал тай-брейк, а в третьей партии дважды отдал подачу (один раз под ноль, второй – 15-40).

Даже в такой ситуации можно найти положительные моменты: Федереру с высоты его опыта было достаточно один раз взорваться в четвертом сете, чтобы сделать брейк. Тот гейм напомнил его праймового – быстрые переводы мяч, давление и отличное движение. Но это была всего лишь вспышка. Если бы не падение Маннарино в седьмом гейме, которое привело к травме колена и отказу от борьбы, не факт, что Роджер закрыл бы соперника.

Федерера больше не хватает, и пятисетовый формат «Шлемов» лишь усугубляет его положение. Первый же молодой игрок или соперник чуть моложе, но с характером, отправит Роджера на покой.

В начале июня швейцарец говорил о желании сыграть Уимблдон и Олимпиаду, но за пару дней до старта «Шлема» засомневался, хватит ли его на два настолько крупных турнира. Кажется, швейцарец и сам понимает – физически все он не потянет. Открытый чемпионат Великобритании натурально может стать последним в карьере великого чемпиона.

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