Восьмая ракетка мира Серена Уильямс снялась с матча против белорусской теннисистки Александры Саснович. Встреча завершилась в первом сете при счете 3:3.
Уильямс завершила выступление на травяном турнире «Большого шлема». Матч продлился 34 минуты, американка не смогла продолжить игру из-за травму. Она покинула корт в слезах.
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- Во втором круге Саснович сыграет с победителем матча Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США).
- Серена ранее объявила, что не примет участие в Олимпиаде-2020.
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