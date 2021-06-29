Восьмая ракетка мира Серена Уильямс снялась с матча против белорусской теннисистки Александры Саснович. Встреча завершилась в первом сете при счете 3:3.

Уильямс завершила выступление на травяном турнире «Большого шлема». Матч продлился 34 минуты, американка не смогла продолжить игру из-за травму. Она покинула корт в слезах.

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Во втором круге Саснович сыграет с победителем матча Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США).

Серена ранее объявила, что не примет участие в Олимпиаде-2020.

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