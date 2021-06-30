Российский теннисист Даниил Медведев обыграл в первом круге Уимблдона представителя Германии Ян-Леннарда Штруффа, которому уступил на одном из предыдущих турниров в Галле. Также немец выбил Андрея Рублева в первом круге «Ролан Гаррос». В интервью Eurosport.ru Медведев рассказал о победе и игре на кортах Уимблдона.

– Штруфф слывет специалистом по российским теннисистам. Как готовились к матчу против неудобного соперника?

– Да, Ян – неудобный соперник для всех топов. Если часто ты можешь вести игру каком-то смысле сам – решать, куда и в каком русле она пойдет, то с Яном это почти невозможно, потому что он очень сильно подает, бежит к сетке, старается играть в один удар. У тебя не остается ничего, кроме как стараться обводить, играть в корт и держать его на задней линии. Если ты не находишься в хорошей форме, то это делать очень тяжело. В Галле я, не привыкший к траве, не смог ничего противопоставить при том, что были шансы.

Уимблдон Медведев разбил Штруффа и залетел во 2-й раунд Уимблдона 10 ЧАСОВ НАЗАД

Здесь чувствовал себя лучше в первых двух сетах – это очень помогло, он не мог до конца войти в игру. Все шло по плану, но он очень хорошо заиграл в третьем сете, и я не мог поддержать подъем его уровня. Очень доволен четвертым сетом, где, считаю, у меня было чуть больше возможностей его брейкануть, и я сумел дожать на тай-брейке. Но очень тяжелый матч и, мне кажется, очень крутой, если смотреть на статистику.

– Это был первый матч на Уимблдоне за два года. Расскажи об ощущениях – ты играл под крышей, что нечасто с тобой случается в Англии.

– Это круто, это первый раз, когда я играл под крышей на траве. Было прикольно. Хорошо очень сделана крыша, прозрачная, не нужно играть при освещении, как будто совсем в зале. Очень понравилась атмосфера: зрителей много, все болеют, поэтому было круто. Всего один год не было Уимблдона, а ощущения – как будто десять, как будто все заново узнаешь. Куда идти, болбои чуть по-другому себя ведут. Традиции, естественно, и нужно заново к этому привыкать в каком-то смысле.

– На Центральном корте матчи не были доиграны – Маннарино получил травму, Серена на корт упала и не смогла завершить встречу. Насколько ты приспособился к травяному покрытию и не было ли проблем именно на Первом корте?

– Это не реклама, но до этого я очень часто падал на траве. Хотя бы раз за матч я падал, и было опасно. Когда ты падаешь на траве, ты не можешь контролировать падение, поэтому могут случаться травмы. В этом году, тьфу-тьфу-тьфу, пока держусь – Lacoste сделали крутые кроссовки. Ян упал – один раз помню точно, может быть, два. Погода такая – дождь, влажность, холодно. Невозможно, чтобы трава была сухая. Но у меня все круто, надеюсь, так и буду продолжать без падений и в прямом и в переносном смысле.

Матч завершился со счетом 6:4, 6:1, 4:6, 7:6(3).

Во втором круге Медведев сыграет с победителем пары Ясутака Утияма – Карлос Алькарас.

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