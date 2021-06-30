30 июня на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба пройдет второй день Уимблдонского турнира. Некоторые теннисисты доигрывают первый круг, кто-то уже стартует в следующем. На корь выйдут восемь российских теннисистов, включая топов ATP: Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова.

Центральный корт

Новак Джокович (Сербия, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 15:30 мск;;

Кэти Бултер (Великобритания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2);

Оскар Отте (Германия) – Энди Маррей (Великобритания);

Новак Джокович Фото: Getty Images

Корт №1

Элина Свитолина (Украина, 3) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – начало в 15:00 мск;

Ник Кирьос (Австралия) – Уго Умбер (Франция, 21) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 3:3;

Дэн Эванс (Великобритания, 22) – Душан Лайович (Сербия);

Онс Жабер (Тунис, 21) – Винус Уильямс (США);

Корт №2

Ализе Корне (Франция) – Бьянка Андрееску (Канада, 5) – начало в 13:00 мск;

Люка Пуй (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29) – 7:6(6);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Тьяго Монтейро (Бразилия);

Ига Швёнтек (Польша, 7) – Вера Звонарева (Россия);

Мэдисон Бренгл (США) – София Кенин (США) – не ранее 19:00;

Вера Звонарева, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Корт №3

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Гвидо Пелья (Аргентина) – начало в 13:00 мск;

Фернандо Вердаско (Испания) – Гриргор Димитров (Болгария, 18);

Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Кая Юван (Словения);

Лесли Керкове (Нидерланды) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11);

Корт №12

Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) – начало в 13:00 мск;

Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 16) – 6:4, 2:6, 6:7(5), 6:4, 2:3 – не ранее 14:30 мск;

Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Катерина Козлова (Украина);

Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Лиам Броади (Великобритания);

Кристи Ан (США) – Слоан Стивенс (США);

Корт №18

Йосихито Нисиока (Япония) – Джон Изнер (США, 28) – начало в 13:00 мск;

Марин Чилич (Хорватия, 32) – Сальваторе Карузо (Италия) – 7:6(5), не ранее 14:30 мск;

Эмма Радукану (Великобритания) – Виталия Дьяченко (Россия);

Ллойд Харрис (ЮАР) – Андрей Рублев (Россия, 5);

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Донна Векич (Хорватия);

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Корт №4

Магда Линетт (Польша) – Аманда Анисимова (США) – начало в 13:00 мск;

Бернабе Сапата Миральес (Испания) – Кристиан Гарин (Чили, 17) – 7:6(6), 3:6, 6:3 – не раньше 14:30 мск;

Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Педро Соуса (Португалия);

Андреас Сеппи (Италия) – Денис Кудла (США);

Надя Подорошка (Аргентина) – Тереза Мартинкова (Чехия);

Корт №5

Кристина Плишкова (Чехия) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 13:00 мск;

Даниэль Галан (Колумбия) – Федерико Кория (Аргентина);

Эллен Перес (Австралия) – Клара Бурель (Франция);

Френсис Тиафо (США) – Вашек Поспишил (Канада);

Корт №6

Джил Тайхманн (Швейцария) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 мск;

Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алькарас (Испания);

Лейла Фернандес (Канада) – Елена Остапенко (Латвия);

Антуан Хоан (Франция) – Себастьян Корда (США);

Алена Остапенко, Латвия, WTA Истборн Фото: Getty Images

Корт №7

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Грегур Баррер (Франция) – начало в 13:00 мск;

Сара Соррибес Тормо (Испания) – Ана Конюх (Хорватия);

Михаил Кукушкин (Казахстан) – Александр Бублик (Казахстан);

Ирина Бегу (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия, 26);

Корт №8

Алена Большова (Испания) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;

Джон Дакворт (Австралия) – Раду Албот (Моллдова);

Катерина Синякова (Чехия) – Яфань Ванг (Китай);

Егор Герасимов (Беларусь) – Карен Хачанов (Россия);

Виктория Голубиц (Швейцария) – Даниэль Коллинс (США);

Корт №9

Корентен Муте (Франция) – Аляж Бедене (Словения) – начало в 13:00 мск;

Грет Миннен (Бельгия) – Айла Томлянович (Австралия);

Ольга Говорцова (Беларусь) – Коко Вандевеге (США);

Ян Веселы (Чехия) – Мартон Фучович (Венгрия);

Корт №10

Екатерина Александрова Фото: Getty Images

Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – начало в 13:00 мск;

Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маркос Хирон (США);

Марко Трунхеллити (Аргентина) – Бенджамин Бонци (Франция);

Екатерина Александрова (Россия) – Мария Камила Осорио (Колумбия);

Корт №11

Хауме Мунар (Испания) – Илья Ивашко (Беларусь) – начало в 13:00 мск;

Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан);

Дарья Касаткина (Россия. 31) – Патрисия Тиг (Румыния);

Фабио Фоньини (Италия, 26) – Ласло Дьере (Сербия);

Корт №14

Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;

Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) – Микаэль Имер (Швеция);

Стив Джонсон (США) – Деннис Новак (Австрия);

Лорен Дэвис (США) – Мэдисон Киз (США, 23);

Доминик Кёпфер (Германия) – Сунву Квон (Южная Корея);

Анастасия Павлюченкова Фото: Getty Images

Корт №15

Аслан Карацев (Россия, 20) – Жереми Шарди (Франция) – начало в 13:00 мск;

Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США) – 6:1, 5:7, не раньше 14:30 мск;

Маркета Вондроушова (Чехия) – Аннет Контавейт (Эстония, 24);

Клэр Лю (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18);

Миомир Кечманович (Сербия) Роберто –Баутиста Агут (Испания, 8);

Корт №16

Каролина Мухова (Чехия, 19) – Чжэн Шуай (Китай) – начало в 13:00 мск;

Сэм Куэрри (США) – Пабло Каррено Буста (Испания, 11);

Тейлор Фриц (США, 31) – Брэндон Накасима (США);

Джессика Пегула (США, 22) – Людмила Самсонова (Россия);

Мария Саккари (Греция, 15) – Шелби Роджерс (США);

Корт №17

Кэй Нисикори (Япония) – Алексей Попырин (Австралия) – начало в 13:00 мск;

Хуан Лондеро (Аргентина) – Джанлука Магер (Италия) – 7:6(3), 6:0, 4:6, не раньше 14:30 мск;

Сорана Кирстя (Румыния) – Саманта Маррей (Великобритания);

Элис Мертенс (Бельгия) – Чжоу Лин (Китай);

Денис Шаповалов (Канада) – Пабло Андухар (Испания)