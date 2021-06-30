30 июня на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба пройдет второй день Уимблдонского турнира. Некоторые теннисисты доигрывают первый круг, кто-то уже стартует в следующем. На корь выйдут восемь российских теннисистов, включая топов ATP: Андрея Рублева, Аслана Карацева и Карена Хачанова.
Центральный корт
Новак Джокович (Сербия, 1) – Кевин Андерсон (ЮАР) – начало в 15:30 мск;;
Кэти Бултер (Великобритания) – Арина Соболенко (Беларусь, 2);
Оскар Отте (Германия) – Энди Маррей (Великобритания);
Новак Джокович
Фото: Getty Images
Корт №1
Элина Свитолина (Украина, 3) – Элисон ван Эйтванк (Бельгия) – начало в 15:00 мск;
Ник Кирьос (Австралия) – Уго Умбер (Франция, 21) – 6:4, 4:6, 3:6, 6:1, 3:3;
Дэн Эванс (Великобритания, 22) – Душан Лайович (Сербия);
Онс Жабер (Тунис, 21) – Винус Уильямс (США);
Корт №2
Ализе Корне (Франция) – Бьянка Андрееску (Канада, 5) – начало в 13:00 мск;
Люка Пуй (Франция) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29) – 7:6(6);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Тьяго Монтейро (Бразилия);
Ига Швёнтек (Польша, 7) – Вера Звонарева (Россия);
Мэдисон Бренгл (США) – София Кенин (США) – не ранее 19:00;
Вера Звонарева, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Корт №3
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Гвидо Пелья (Аргентина) – начало в 13:00 мск;
Фернандо Вердаско (Испания) – Гриргор Димитров (Болгария, 18);
Белинда Бенчич (Швейцария, 9) – Кая Юван (Словения);
Лесли Керкове (Нидерланды) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11);
Корт №12
Джордан Томпсон (Австралия) – Каспер Рууд (Норвегия, 12) – начало в 13:00 мск;
Кристофер О’Коннелл (Австралия) – Гаэль Монфис (Франция, 16) – 6:4, 2:6, 6:7(5), 6:4, 2:3 – не ранее 14:30 мск;
Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Катерина Козлова (Украина);
Диего Шварцман (Аргентина, 9) – Лиам Броади (Великобритания);
Кристи Ан (США) – Слоан Стивенс (США);
Корт №18
Йосихито Нисиока (Япония) – Джон Изнер (США, 28) – начало в 13:00 мск;
Марин Чилич (Хорватия, 32) – Сальваторе Карузо (Италия) – 7:6(5), не ранее 14:30 мск;
Эмма Радукану (Великобритания) – Виталия Дьяченко (Россия);
Ллойд Харрис (ЮАР) – Андрей Рублев (Россия, 5);
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Донна Векич (Хорватия);
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Корт №4
Магда Линетт (Польша) – Аманда Анисимова (США) – начало в 13:00 мск;
Бернабе Сапата Миральес (Испания) – Кристиан Гарин (Чили, 17) – 7:6(6), 3:6, 6:3 – не раньше 14:30 мск;
Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Педро Соуса (Португалия);
Андреас Сеппи (Италия) – Денис Кудла (США);
Надя Подорошка (Аргентина) – Тереза Мартинкова (Чехия);
Корт №5
Кристина Плишкова (Чехия) – Данка Ковинич (Черногория) – начало в 13:00 мск;
Даниэль Галан (Колумбия) – Федерико Кория (Аргентина);
Эллен Перес (Австралия) – Клара Бурель (Франция);
Френсис Тиафо (США) – Вашек Поспишил (Канада);
Корт №6
Джил Тайхманн (Швейцария) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 мск;
Ясутака Утияма (Япония) – Карлос Алькарас (Испания);
Лейла Фернандес (Канада) – Елена Остапенко (Латвия);
Антуан Хоан (Франция) – Себастьян Корда (США);
Алена Остапенко, Латвия, WTA Истборн
Фото: Getty Images
Корт №7
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – Грегур Баррер (Франция) – начало в 13:00 мск;
Сара Соррибес Тормо (Испания) – Ана Конюх (Хорватия);
Михаил Кукушкин (Казахстан) – Александр Бублик (Казахстан);
Ирина Бегу (Румыния) – Петра Мартич (Хорватия, 26);
Корт №8
Алена Большова (Испания) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;
Джон Дакворт (Австралия) – Раду Албот (Моллдова);
Катерина Синякова (Чехия) – Яфань Ванг (Китай);
Егор Герасимов (Беларусь) – Карен Хачанов (Россия);
Виктория Голубиц (Швейцария) – Даниэль Коллинс (США);
Корт №9
Корентен Муте (Франция) – Аляж Бедене (Словения) – начало в 13:00 мск;
Грет Миннен (Бельгия) – Айла Томлянович (Австралия);
Ольга Говорцова (Беларусь) – Коко Вандевеге (США);
Ян Веселы (Чехия) – Мартон Фучович (Венгрия);
Корт №10
Екатерина Александрова
Фото: Getty Images
Леся Цуренко (Украина) – Юлия Путинцева (Казахстан) – начало в 13:00 мск;
Эмиль Руусувуори (Финляндия) – Маркос Хирон (США);
Марко Трунхеллити (Аргентина) – Бенджамин Бонци (Франция);
Екатерина Александрова (Россия) – Мария Камила Осорио (Колумбия);
Корт №11
Хауме Мунар (Испания) – Илья Ивашко (Беларусь) – начало в 13:00 мск;
Анастасия Севастова (Латвия) – Зарина Дияс (Казахстан);
Дарья Касаткина (Россия. 31) – Патрисия Тиг (Румыния);
Фабио Фоньини (Италия, 26) – Ласло Дьере (Сербия);
Корт №14
Ана Богдан (Румыния) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;
Жо-Вилфрид Тсонга (Франция) – Микаэль Имер (Швеция);
Стив Джонсон (США) – Деннис Новак (Австрия);
Лорен Дэвис (США) – Мэдисон Киз (США, 23);
Доминик Кёпфер (Германия) – Сунву Квон (Южная Корея);
Анастасия Павлюченкова
Фото: Getty Images
Корт №15
Аслан Карацев (Россия, 20) – Жереми Шарди (Франция) – начало в 13:00 мск;
Нао Хибино (Япония) – Бернарда Пера (США) – 6:1, 5:7, не раньше 14:30 мск;
Маркета Вондроушова (Чехия) – Аннет Контавейт (Эстония, 24);
Клэр Лю (США) – Елена Рыбакина (Казахстан, 18);
Миомир Кечманович (Сербия) Роберто –Баутиста Агут (Испания, 8);
Корт №16
Каролина Мухова (Чехия, 19) – Чжэн Шуай (Китай) – начало в 13:00 мск;
Сэм Куэрри (США) – Пабло Каррено Буста (Испания, 11);
Тейлор Фриц (США, 31) – Брэндон Накасима (США);
Джессика Пегула (США, 22) – Людмила Самсонова (Россия);
Мария Саккари (Греция, 15) – Шелби Роджерс (США);
Корт №17
Кэй Нисикори (Япония) – Алексей Попырин (Австралия) – начало в 13:00 мск;
Хуан Лондеро (Аргентина) – Джанлука Магер (Италия) – 7:6(3), 6:0, 4:6, не раньше 14:30 мск;
Сорана Кирстя (Румыния) – Саманта Маррей (Великобритания);
Элис Мертенс (Бельгия) – Чжоу Лин (Китай);
Денис Шаповалов (Канада) – Пабло Андухар (Испания)