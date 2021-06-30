Теннисист из России Аслан Карацев закончил выступление на Уимблдонском турнире в первом круге. 20-й сеяный в трех партиях уступил французу Жереми Шарди со счетом 6:7 (4), 6:7 (6), 3:6. Матч продолжался 2 часа 27 минут.

Карацев был намного хуже соперника на подаче – сделал восемь эйсов (против 18 у Шарди) и допустил четыре двойные ошибки (у француза одна).

При этом Аслан немного опередил Жереми на первой подаче – 66% против 65%. Но противник выиграл намного больше очков на первом (79% против 71%) и особенно втором (74% против 53%) мячах. Шарди реализовал единственный брейк-поинт в третьей партии, всего на двоих теннисисты не забили 11 брейковых мячей (семь у француза, четыре у Карацева).

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Также спортсмен из России взял 27 активно выигранных розыгрышей при 38 невынужденных ошибках. Статистика Жереми – 37 виннерсов и 20 ошибок.

Во втором круге Уимблдонского турнира Шарди встретится с белорусом Илье Ивашко, который оказался сильнее в трех партиях испанца Хауме Мунара – 6:1, 7:5, 7:6 (5).

В основной сетке травяного «Шлема» остаются три русских теннисиста – Андрей Рублев, Карен Хачанов и Даниил Медведев. Они все вышли во второй раунд.

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