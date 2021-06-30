Елена Веснина прокомментировала в интервью Eurosport победу над Мартиной Тревисан в первом раунде (7:5, 6:1).

– Когда я выходила на корт, я, честно, не знала свою соперницу. Знала, что на траве она точно не очень себя комфортно чувствуют, но вот этот целый день ожидания матча – мы приехали в 8 утра на корт – когда ты целый день на корте, а потом нужно опять выйти – сложно играть чисто. Когда я проигрывала 0:3, я понимала: так как в матче многое будет зависеть от моей активной игры, то, конечно, будут ошибки.

Когда я вернулась и сделала 3:3, я стала с чуть большим процентом подавать первым мячом, подача у меня полетела, потому что в начале я чувствовала себя немного некомфортно. Я поняла, как с ней играть. Потому что, когда ты первый раз играешь с соперником, тебе нужна разведка боем: понять, с какого удара она переводит, как и с какой скоростью она подает. После первого сета мне, конечно, стало попроще с ней играть.

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– Что ты делала весь этот день, какой был распорядок?

– Я смотрела потрясающий матч, который был перед нами: Жиля Симона, который проигрывал 0-2 по сетам, потом размялся и решил все-таки поиграть немного в теннис. Конечно же, сейчас новые ковидные правила, мне это очень непонятно: негде присесть и просто прилечь, поэтому мы сидели все это время или в тренажерном зале, или в ресторане для игроков. Он был, естественно, забит битком. Можно сказать, я разминалась несколько раз, но негде было просто-напросто прилечь и поспать. Это добавляет сложности: раньше мы могли уйти в свои дома, которые были рядом с кортами. А теперь ты постоянно находишься на кортах. Мне это не то что тяжеловато, но непривычно.

– У тебя во втором круге «Ролан Гаррос» должна была быть сложная соперница Петра Квитова, которая не вышла на матч. Сейчас не менее сложный оппонент – Кори Гауфф. Что ждешь от встречи?

– Это молодая многообещающая теннисистка, от которой ждут больших побед. Я жду хорошего матча, я знаю, что она хорошо сыграла на Уимблдоне пару лет назад, она хорошо умеет играть на траве и, конечно же, ее ожидания от турнира высоки. Я не ставлю перед собой грандиозных целей, для меня главное – выйти и сыграть правильно тактически. Я разберу ее игру с тренером, обсудим, как мне играть, что делать. На траве я люблю играть, я знаю это покрытие. С нетерпением жду матча, потому что Кори Гауфф – яркое будущее нашего тенниса.

В Лондоне Веснина показала свой лучший результат на мэйджорах в одиночном разряде – полуфинал Уимблдона-2016.

Также Елена выиграла Уимблдон-2017 в паре с Екатериной Макаровой.

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