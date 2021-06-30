Анастасия Павлюченкова стартовала на Уимблдоне с победы Аней Богдан из Румынии – 6:2, 6:2.

– Очень позитивный матч, много позитивного. Рада тому, как я справилась с предстартовым волнением. Всегда непросто начинать «Большие шлемы», особенно трава – особенное для меня покрытие. Очень рада, как со всем справилась, и, как мне кажется, я хорошо сегодня играла – особенно для первого матча.

– На «Ролан Гаррос» вы говорили о травмах левого колена, бедра. Залечили ли вы их? Насколько вы готовы к Уимблдону?

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– Залечить, конечно, полностью не удалось – совсем было мало времени. Всего неделя, наверное, перед травяным сезоном, поэтому в процессе все время работаю с физио над этом. Конечно, в идеале нужно какое-то время перерыва. Но пока справляюсь.

– Вы заявились в миксте с Александром Бубликом. Расскажите, как возник этот дуэт, чего вы ждете?

– С Александром мы хорошо друг друга знаем, он веселый парень. Поступило от него предложение, и я подумала: «Почему нет?» Плюс он прекрасно играет пару, он сыграл в финале «Ролан Гаррос» (в паре с Андреем Голубевым – Eurosport.ru). Мне было интересно, я люблю играть микст. Посмотрим, что из этого выйдет.

Во втором раунде Павлюченкова сыграет с Кристиной Плишковой.

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