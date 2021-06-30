Русская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу в матче первого круга Уимблдонского турнира над румынкой Патрисией Марией Тиг.

«Конечно, [легко выигрывать и потом проигрывать сет] – это весело, зачем просто так приезжать на «Шлем» и выигрывать в двух сетах? У нас всего четыре турнира [«Большого шлема»] в году, и нужно как можно больше провести времени на корте. Это же так здорово.

Нет, ну, на самом деле каждый матч и каждый игрок очень сложен, приходится много работать, находить какие-то ключики в каждом матче. Это нормально, ведь каждый хочет победить и поэтому возникают такие сложности по ходу матчей.

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– Как обстановка в Лондоне? Многие игроки падают на влажных кортах, жалуются на холод и говорят, что играть не совсем приятно.

– Когда просто сидишь и находишься на улице – да, холодно, а когда играешь – отличная погода, не жарко, супер. Я по поводу другого расстраивалась – все на улице ходят без масок, все у всех хорошо, а мы вот уже третью неделю в бабблах, проверяемся каждые два дня и не можем даже матчи пойти посмотреть.

– Скажи, Остапенко и Касаткина – это немножечко из серии Медведев – Циципас? Или более теплолюбиво, менее теплолюбиво? Как ты сама оценишь?

– До этого у нас был детокс четыре года, мы вообще друг с другом не играли. И, видимо, теперь набирается. У нас хотя бы не было таких, ха-ха, ситуаций, как у Дани со Стефаносом. Не знаю – сейчас вроде ситуация нейтральная, вода у нас спокойная. Поэтому как-то, наверное, выросли из подросткового возраста, когда все воспринимается в штыки, и спокойнее начали все воспринимать, – ответила Дарья комментатору Eurosport Россия Максиму Янчевскому.

Касаткина победила Тиг в трех сетах со счетом 6:0, 3:6, 6:3.

Во втором раунде 31-я сеяная Дарья встретится с латвийкой Аленой Остапенко.

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