Опубликовано 01/07/2021 в 08:24 GMT | Обновлено 01/07/2021 в 08:24 GMT

В четверг, 1 июля, пройдут оставшиеся матчи второго круга Уимблдонского турнира. На корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба вернутся первая ракетка мира среди девушек Эшли Барти и 20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер. Также ждем матчи пяти теннисистов из России – в том числе, второй ракетки мира Даниила Медведева, а еще встречи Дарьи Касаткиной с латвийкой Аленой Остапенко.

Центральный корт

Роджер Федерер, Уимблдон Фото: Getty Images

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Эшли Барти (Австралия, 1) – Анна Блинкова (Россия) – начало в 15:30 мск;

Елена Веснина (Россия) – Кори Гауфф (США, 20);

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Ришар Гаске (Франция);

Корт №1

Даниил Медведев, Россия, Уимблдон Фото: Getty Images

Алекс Болт (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29) – начало в 15:00 мск;

Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2);

Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Сорана Кирстя (Румыния);

Корт №2

Теннис Сандгрен (США) – Александр Зверев (Германия, 4) – начало в 13:00 мск;

Элина Свитолина (Украина, 3) – Магда Линетт (Польша);

Анжелик Кербер (Германия, 25) – Сара Соррибес (Испания);

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Микаэль Имер (Швеция);

Корт №3

Андреа Петкович (Германия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – начало в 13:00 мск;

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Дарья Касаткина (Россия, 31) – Алена Остапенко (Латвия);

Джанлука Магер (Италия) – Ник Кирьос (Австралия);

Корт №12

Кристина Плишкова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;

Джеймс Дакуорт (Австралия) – Сэм Куэрри (США);

Александр Бублик (Казахстан) – Григор Димитров (Болгария, 18);

Корт №18

Каролина Мухова (Чехия, 19) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 мск;

Кэй Нисикори (Япония) – Джордан Томпсон (Австралия);

Марин Чилич (Хорватия, 32) – Бенджамин Понци (Франция);

Эмма Радучану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия);

Корт №4

Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – вторым запуском, ориентировочно в 14:30 мск;

Корт №5

Шелби Роджерс (США) – Мария Саккари (Греция, 15) – 7:5, не раньше 14:30 мск;

Корт №14

Альяж Бедене (Словения) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:00 мск;

Педро Мартинес (Испания) – Гаэль Монфис (Франция, 13);

Айла Томлянович (Австралия) – Ализе Корне (Франция);

Корт №15

Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – Миомир Кечманович (Сербия) – 6:3, 6:3, 7:6 (3), 3:2, не раньше 14:30 мск;

Жереми Шарди (Франция) – Илья Ивашко (Беларусь);

Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Маркос Джирон (США);

Корт №16

Кристиан Гарин (Чили, 17) – Марк Полманс (Австралия) – начало в 13:00 мск;

Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Даниэль Галан (Колумбия);

Кая Юван (Словения) – Клара Бурель (Франция);

Корт №17

Юлия Путинцева (Казахстан) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;

Коко Вандевеге (США) – Катерина Синякова (Чехия);

Тэйлор Фритц (США) – Стив Джонсон (США);

Нао Хибино (Япония) – Александра Саснович (Беларусь).

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