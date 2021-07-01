В четверг, 1 июля, пройдут оставшиеся матчи второго круга Уимблдонского турнира. На корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба вернутся первая ракетка мира среди девушек Эшли Барти и 20-кратный чемпион «Больших шлемов» Роджер Федерер. Также ждем матчи пяти теннисистов из России – в том числе, второй ракетки мира Даниила Медведева, а еще встречи Дарьи Касаткиной с латвийкой Аленой Остапенко.
Центральный корт
Роджер Федерер, Уимблдон
Фото: Getty Images
Уимблдон
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Эшли Барти (Австралия, 1) – Анна Блинкова (Россия) – начало в 15:30 мск;
Елена Веснина (Россия) – Кори Гауфф (США, 20);
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Ришар Гаске (Франция);
Корт №1
Даниил Медведев, Россия, Уимблдон
Фото: Getty Images
Алекс Болт (Австралия) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29) – начало в 15:00 мск;
Карлос Алькарас (Испания) – Даниил Медведев (Россия, 2);
Виктория Азаренко (Беларусь, 12) – Сорана Кирстя (Румыния);
Корт №2
Теннис Сандгрен (США) – Александр Зверев (Германия, 4) – начало в 13:00 мск;
Элина Свитолина (Украина, 3) – Магда Линетт (Польша);
Анжелик Кербер (Германия, 25) – Сара Соррибес (Испания);
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Микаэль Имер (Швеция);
Корт №3
Андреа Петкович (Германия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – начало в 13:00 мск;
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Дарья Касаткина (Россия, 31) – Алена Остапенко (Латвия);
Джанлука Магер (Италия) – Ник Кирьос (Австралия);
Корт №12
Кристина Плишкова (Чехия) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;
Джеймс Дакуорт (Австралия) – Сэм Куэрри (США);
Александр Бублик (Казахстан) – Григор Димитров (Болгария, 18);
Корт №18
Каролина Мухова (Чехия, 19) – Камила Джорджи (Италия) – начало в 13:00 мск;
Кэй Нисикори (Япония) – Джордан Томпсон (Австралия);
Марин Чилич (Хорватия, 32) – Бенджамин Понци (Франция);
Эмма Радучану (Великобритания) – Маркета Вондроушова (Чехия);
Корт №4
Марта Костюк (Украина) – Анастасия Севастова (Латвия) – вторым запуском, ориентировочно в 14:30 мск;
Корт №5
Шелби Роджерс (США) – Мария Саккари (Греция, 15) – 7:5, не раньше 14:30 мск;
Корт №14
Альяж Бедене (Словения) – Йосихито Нисиока (Япония) – начало в 13:00 мск;
Педро Мартинес (Испания) – Гаэль Монфис (Франция, 13);
Айла Томлянович (Австралия) – Ализе Корне (Франция);
Корт №15
Роберто Баутиста-Агут (Испания, 8) – Миомир Кечманович (Сербия) – 6:3, 6:3, 7:6 (3), 3:2, не раньше 14:30 мск;
Жереми Шарди (Франция) – Илья Ивашко (Беларусь);
Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Маркос Джирон (США);
Корт №16
Кристиан Гарин (Чили, 17) – Марк Полманс (Австралия) – начало в 13:00 мск;
Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Даниэль Галан (Колумбия);
Кая Юван (Словения) – Клара Бурель (Франция);
Корт №17
Юлия Путинцева (Казахстан) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;
Коко Вандевеге (США) – Катерина Синякова (Чехия);
Тэйлор Фритц (США) – Стив Джонсон (США);
Нао Хибино (Япония) – Александра Саснович (Беларусь).
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