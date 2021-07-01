Российский теннисист Андрей Рублев впервые в карьере вышел в третий круг Уимблдона. В интервью Eurosport Рублев рассказал о победе над Харрисом, последних успехах на траве и предстоящей Олимпиаде в Токио.

– Андрей, когда ты увидел, что матч с Ллойдом Харрисом стоит последним в расписании, у тебя было ощущение, что предстоит долгий день и можно не успеть до темноты?

– Да, сто процентов, была такая мысль. И когда начали играть девочки, то началось веселье. Потому что Карен пошел играть в то же время и сыграл сет за 23 минуты. У девочек за эти 23 минуты был только счет 2:1 в первом сете. В итоге Карен закончил свой матч намного раньше девочек. Был безумный стресс, что не успею доиграть, что точно перенесут, очень этого не хотелось. Поэтому с самого первого очка до самого последнего подгонял себя, хотелось как можно быстрее закончить матч.

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– Финал в Галле и первый в карьере выход в третий круг Уимблдона означают, что трава тоже покорена?

– Конечно, нет. Это означает, что мой стиль игры позволяет показывать хорошую игру на траве, но больших результатов я пока не добился. Слава Богу, случился первый финал, это придало уверенности.

– Впереди Олимпиада. Шамиль Тарпищев сказал, что Южно-Сахалинск ждет игроков на предолимпийский сбор. Ты поедешь туда или будешь готовиться отдельно?

– Все будет зависеть от того, как я сыграю на Уимблдоне. Скорее всего, я прилечу туда в конце на 3-4 дня, чтобы до первого круга Олимпиады у меня была минимум неделя. Да, я в любом случае приеду на Сахалин, просто не назвал бы это какой-то подготовкой. В моем случае это будет акклиматизация.

На пути в третий круг Уимблдона Андрей Рублев обыграл Ллойда Харриса из ЮАР в трех сетах – 6:1, 6:2, 7:5.

За выход в четвертый раунд русский теннисист сразится с итальянцем Фабио Фоньини.

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