Карен Хачанов вышел в третий раунд Уимблдона и поделился впечатлениями:

– Очень уверенная победа над Егором Герасимовым. Наверное, ты Егора знаешь как никто другой?

– Не сказал бы, что очень хорошо друг друга знаем, опять же никогда раньше не встречались с ним на профессиональном уровне. Да, тренировались пару раз, видел его матчи и против наших ребят: против Дани и против Андрея. С ними тоже перед поединком поговорил, задал пару вопросов по тактике и вообще, как он играет. И, честно говоря, сегодня все получалось. Сделал все, что ожидал и хотел. Очень рад уверенной победе и выходу в следующий круг.

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– На Уимблдоне уже ведь встречались с Тиафо?

– Да, в 2018 году мы с ним встретились тоже в 3-м круге, он вел 2-0 по сетам и в 3-м сете был брейк-пойнт на моей подаче. И я помню, как на бегу слева одной рукой коротким кроссом его обвел – так, очень удачный удар наотмашь. И после этого выиграл 7:6, 6:2, 6:1. Я ожидаю очень тяжелый матч. Он в первом круге обыграл Стефаноса и сейчас тоже выиграл в 3-х сетах. Тиафо очень хорошо подает. Матч будет сложным. Я буду готовиться, надеюсь, что все получится.

Общее время матча составило 1 час 51 минуту. Хачанов подал навылет 8 раз при одной двойной ошибке, Герасимов также отметился 8 эйсами, но при этом ошибся 5 раз.

Лучший результат Хачанова в Лондоне – четвертьфинал Уимблдона-2018.

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