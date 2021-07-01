Российский теннисист Даниил Медведев без проблем преодолел стадию второго круга Уимблдона. Матч против 18-летнего испанца Карлоса Алькараса завершился со счетом 6:4, 6:1, 6:2 и продолжался 1 час 38 минут.

Русский №1 повел 3:0 с брейком в первом сете и держал дистанцию до тех пор, пока не пришло время подать на партию. Даниил отдал подачу, но тут же сделал решающий рывок. Второй сет Медведев также начал с брейка, но в следующем гейме допустил три двойные и позволил сопернику вернуться. Ненадолго. С того момента Даниил выиграл 8 геймов подряд и довел матч до уверенной победы.

В третьем круге соперником Медведева станет хорват Марин Чилич или француз Бенджамин Бонци.

Даниил повторил лучшее достижение на Уимблдоне – прежде он не проходил дальше третьего круга.

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