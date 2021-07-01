Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла Кристину Плишкову.
Для победы Павлюченковой потребовалось два сета – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Анастасия рассказала о том, как взяла себя в руки после проигранной подачи и как будет распределять силы по ходу турнира.
Казалось, что ты немного вяло начала матч, но при счете 3:1, когда проиграла свою подачу, сразу взбодрилась и заиграла уже на полную мощь
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– Да, думаю, что было такое немножко. Думаю, что это связано с тем, что Кристина не самая активная теннисистка в туре, и от нее исходит определенный вайб. На самом деле – очень медленный корт, поэтому сегодня все вязкое, абсолютно другая погода, солнце. Немножко разозлилась на себя, потому что поняла, что надо включаться. Рада, что смогла перевернуть ход игры.
Судя по тому, что ты на этом турнире, помимо одиночки, еще заявилась в паре с Леной Рыбакиной и в миксте с Сашей Бубликом, ты физически хорошо готова? Кто был инициатором вот этой записи с Бубликом на микст?
– Инициатором был Саша. У меня на самом деле были такие ожидания: посмотреть, как получится в одиночке – у меня с травой не очень хорошие отношения, поэтому решила записаться еще и в микст, а там уже смотреть по состоянию. С Сашей в любом случае очень весело на корте. Сейчас уже начинаем думать – посмотрим по состоянию, потому что одиночка всегда в приоритете, да и пары тоже. Просто опасно столько всего много.
  • За выход в четвертый круг турнира Павлюченкова сразится с еще одной чешкой Каролиной Муховой .
  • Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая отказалась от защиты титула.
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