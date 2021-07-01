Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий раунд Уимблдона. В матче второго круга она обыграла Кристину Плишкову.

Для победы Павлюченковой потребовалось два сета – 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут. Анастасия рассказала о том, как взяла себя в руки после проигранной подачи и как будет распределять силы по ходу турнира.

– Казалось, что ты немного вяло начала матч, но при счете 3:1, когда проиграла свою подачу, сразу взбодрилась и заиграла уже на полную мощь

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– Да, думаю, что было такое немножко. Думаю, что это связано с тем, что Кристина не самая активная теннисистка в туре, и от нее исходит определенный вайб. На самом деле – очень медленный корт, поэтому сегодня все вязкое, абсолютно другая погода, солнце. Немножко разозлилась на себя, потому что поняла, что надо включаться. Рада, что смогла перевернуть ход игры.

– Судя по тому, что ты на этом турнире, помимо одиночки, еще заявилась в паре с Леной Рыбакиной и в миксте с Сашей Бубликом, ты физически хорошо готова? Кто был инициатором вот этой записи с Бубликом на микст?

– Инициатором был Саша. У меня на самом деле были такие ожидания: посмотреть, как получится в одиночке – у меня с травой не очень хорошие отношения, поэтому решила записаться еще и в микст, а там уже смотреть по состоянию. С Сашей в любом случае очень весело на корте. Сейчас уже начинаем думать – посмотрим по состоянию, потому что одиночка всегда в приоритете, да и пары тоже. Просто опасно столько всего много.

За выход в четвертый круг турнира Павлюченкова сразится с еще одной чешкой Каролиной Муховой .

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая отказалась от защиты титула.

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