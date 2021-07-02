Жени – чемпионка среди юниорок в одиночке и паре Уимблдона: фото с кубком и победителем взрослого «ТБШ» Лондона Роджером Федерером Бушар получила в 2012-м. Канадка не скрывала восторга – с кумиром детства она тогда проболтала всю съемку. После прорыва 16-летней звездочке WTA предрекали большое будущее, а некоторые видели в ней протеже Шараповой. Тем более русская – ее кумир.

«Моим первым воспоминанием об Уимблдоне было то, как Мария Шарапова выиграла титул в 2004 году, – сказала Бушар. – Она очень агрессивна, и я стараюсь играть так же».

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Наверное, потому трава «королевского корта» стала настолько удачным покрытием для вундеркинда. Хотя до рокового Уима Эжени была убедительна на харде и грунте – добралась до полуфиналов Australian Open и «РГ». Универсальнее ее тогда в туре никого не было. За два года она скинула 139 позиций и в 2014-м стала 5-й ракеткой WTA.

Продвижению в рейтинге поспособствовал и финал Лондона, куда 18-летняя Бушар вбежала, попутно обойдя в двух сетах Андреа Петкович, Ализе Корне, Анжелик Кербер, Симону Халеп. Лишь в решающем матче подростковый пыл канадки остудила опытная Петра Квитова – в 2011-м она уже пробовала на вкус зелень центрального корта. Щелчок по носу в виде баранки (6:3, 6:0) оказался настолько неожиданным, что смешал все планы Бушар по завоеванию женского тура – Жени планировала с первой попытки войти в историю Канады (за нее это сделала Бьянка Андрееску на US Open-2019), но прошла лишь в 4-й раунд US Open в том же 2014-м. Дальше результатов на «ТБШ», как и на турнирах скромнее, почти не было.

Эжени Бушар и Петра Квитова в финале Уимблдона-2014 Фото: Getty Images

В финале Уимблдона-2014 Квитова получила второй мэйджор в карьере, а Бушар – любовь миллионов, в которой она потонула, как и ее амбиции 1-й ракетки мира. Теннисистка ушла на перерыв: публичная жизнь, рекламные компании и конфликты стали ее приоритетом.

Ноунейм из Твиттера

Раздрай начался с твиттера, где фанаты Бушар называют себя Genie Army, а филиалы этой «армии» плодятся по всему миру. «Она нас тогда в 2012-м покорила своей миловидностью и агрессивной игрой», – признавался лидер движения, студент из Мельбурна Стивен Ганавас. Канадка сделала все возможное, чтобы наладить двусторонние отношения. «С помощью социальных сетей так легко общаться со своими поклонниками, – радовалась Эжени. – Думаю, что это отличный инструмент для фанатов, чтобы стать ближе к спортсменам. В прошлом закулисье было недоступно. Для меня большая честь, что люди смотрят на меня и игру».

Одному из них повезло особенно – 20-летнего студента Университета штата Миссури Герке канадка лично пригласила на свидание. Точнее, ей пришлось. В твиттере она заикнулась , что «Атланта Фэлконс» не растеряет своего гигантского преимущества в матче с «Нью-Ингленд Пэтриотс» в Суперкубке по американскому футболу. Ноунейм в сети смекнул и в ретвите предложил пойти на свидание, если случится обратное. «Я сделала ставку. Ставка – это ставка. Я хотела сдержать свое слово, – сказала Бушар. Конечно, я должна была пойти».

Начиналось все как в популярном ромкоме. Бушар прибыла в Нью-Йорк, чтобы продвигать дебютную обложку в выпуске Sports Illustrated Swimsuit вместе с Сереной Уильямс и Каролин Возняцки. Она позировала, давала интервью, ездила на встречи, так что только вечером, преследуемая журналистами, она отправилась на свидание в Бруклин. Измотанная популярностью Жени даже не успела заглянуть в аккаунт счастливца.

«Когда я согласилась пойти с ним на свидание, я даже не посмотрела на его профиль в твиттере, – сказала Бушар. – На его аватарке был Тайгер Вудс, и я подумал: «О, черт возьми, это один из тех сумасшедших фанатов. Я понятия не имела, чего ожидать. Я не знала, как он выглядел. Он мог быть кем угодно».

Парень запал в душу юной канадке настолько, что Бушар захотелось повторить. Но продолжительными эти отношения не оказались – интерес медиа к паре угас быстро, как и их чувства.

Разрыв с тренером, реклама, высокомерие – 3 шага к пропасти

С 2013-го, как Бушар появилась в WTA сетке, она прибрала к рукам охапку именных наград: была новичком и прорывом WTA-тура, а еще пять раз признавалась спортсменкой года в Канаде. Хотя на мировых кортах взяла лишь грунт в Нюрнберге категории WTA International в 2014-м, победив Каролину Плишкову в трех партиях. С того момента она пару раз доходила до финалов, а второй титул завоевала лишь в 2020-м в Стамбуле. Для амбициозной теннисистки такие результаты – пропасть.

Эжени Бушар после победы на кортах Нюрнберга в 2014-м Фото: Getty Images

Сначала канадка попыталась объяснить спад синдромом второго года. Действительно, у многих теннисисток, взлетевших так рано, возникали проблемы. Как никто лучше канадку понимает Ана Иванович – уже в 21 год она взяла первый и последний титул «ТБШ» на «РГ»-2008.

«Я прошла через это, и это непросто, – говорила Иванович о своем спаде. – Из-за характера каждый игрок проходит через это по-разному. Я думаю, что важно вернуться к ее основам и тому, что для нее работает, усердно продолжать и прислушиваться к себе. Главное, не попадать под влияние посторонних. Важно окружить себя правильными людьми».

Финал «Ролан Гаррос» в 2008 году Фото: Getty Images

Жени явно не свайпнула вверх совет от сербки. Как раз в это время она попрощалась с подарившим ей шанс на №1 WTA тренером Ником Савиано, чтобы в 2015-м заключить контракт со звездным экс-наставником Виктории Азаренко – Сэмом Сьюмиком. «Когда я искала тренера, то хотела, чтобы он либо сам был первым в мире, либо тренировал первую ракетку. В лице Сьюмика я получила такого специалиста», – объясняла свой выбор Эжени. Но результатов партнерство не принесло – 10 поражений в 11 матчах.

Высокомерие просачивалось не только в словах. Люди, ранее знавшие Бушар, отмечали, что успех изменил ее. Например, по мнению Лоры Робсон, когда девушки выступали примерно на одном уровне, Эжени считала ее своей близкой приятельницей. Но после взлета канадка совсем перестала отвечать на вопросы о взаимоотношениях с британкой. Скажете, Шарапова тоже не заводила друзей в WTA. Верно. Но то, что вытворила Бушар годом позже, Мария точно никогда бы себе не позволила.

В преддверии матча с Румынией на традиционной встрече с соперниками во время жеребьевки Жени неожиданно отказалась пожать руку Александре Дулгеру. Действие она аргументировала странно: «Я ничего не имею против лично нее, просто не хочу желать сопернице удачи перед матчем. После игры я пожму ей руку в любом случае».

Видимо, удача попрощалась тогда именно с Жени. Она проиграла румынке матч, а затем оказалась слабее в битве и с ее соотечественницей Кристиной-Андрея Миту. Многие люди из теннисного мира осудили выходку Бушар – наверняка у Эжени бы не хватило смелости проигнорировать рукопожатие той же Уильямс или Шараповой.

И если в начале карьеры пресса сравнивала Эжени с Шараповой, то через пару лет сходство стали находить с Анной Курниковой. Экс-восьмая ракетка мира также в юные годы сосредоточилась на рекламных контрактах и съемках. Она не добилась грандиозных успехов на корте, но все равно стала звездой и секс-символом поколения. В одном из рейтингов Sports Pro среди самых привлекательных спортсменов мира с точки зрения рекламы Эжени взяла золото . Специалисты поставили канадку даже выше футболиста Неймара, гонщика Льюиса Хэмилтона, баскетболиста Стефена Карри и ямайского бегуна Усэйна Болта. В топе учитывались внешние данные, харизма, популярность в медиа и рекламные контракты – Бушар тогда дружила с Nike и Кока-Колой.

Эжени Бушар Фото: Instagram

«Возможно, для Эжени пришло время отложить в сторону съемки для журналов и просто начать работать как обычной теннисистке», – такое мнение выразила Крис Эверт. Совету легенды Эжени, может, и хотела бы последовать, да только сегодня ее донимают травмы. С падения в раздевалке на US Open-2015 и повреждения головы до проблем с плечом и голеностопом в 2021-м. Для повторения успеха 2014 года 114-я ракетка мира и уже 27-летняя канадка никак не может найти опору: ни в любви фанатов, ни в личной жизни, ни на съемочной площадке.

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