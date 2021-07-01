В пятницу, 2 июля, начнется третий раунд Уимблдонского турнира. На корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба вернутся действующий обладатель титула Новак Джокович, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей, лидеры российского тенниса Андрей Рублев с Кареном Хачановым и другие.

Центральный корт

Онс Жабер (Тунис, 21) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – начало в 15:30 (мск)

Уимблдон Касаткина дважды не подала на матч и услышала победный крик Остапенко 2 ЧАСА НАЗАД

Даниэль Эванс (Великобритания, 22) – Себастьян Корда (США)

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Энди Маррей (Великобритания)

Корт 1

Людмила Самсонова (Россия) – Слоан Стивенс (США) – начало в 15:00 (мск)

Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США)

Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Мэдисон Киз (США, 23)

Корт 2

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тереза Мартинкова (Чехия) – начало в 13:00 (мск)

Мария Камила Осорио (Колумбия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)

Доминик Кёпфер (Германия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 8)

Корт 3

Фабио Фоньини (Италия, 26) – Андрей Рублев (Россия, 5) – начало в 13:00 (мск)

Андрей Рублев Фото: Getty Images

Диего Шварцман (Аргентина 9) – Мартон Фучович (Венгрия)

Корт 12

Ига Швёнтек (Польша, 7) – Ирина Бегу (Румыния) – начало в 13:00 (мск)

Кристиан Гарин (Чили, 17) – Педро Мартинес (Испания)

Варвара Голубиц (Швейцария) – Мэдисон Брингл (США)

Корт 18

Френсис Тиафо (США) – Карен Хачанов (Россия, 25) – начало в 13:00 (мск)

Шелби Роджерс (США) – Екатерина Рыбакина (Казахстан, 18)

Уимблдон Веснина сражалась до конца, но не справилась с молодой Гауфф 3 ЧАСА НАЗАД