В пятницу, 2 июля, начнется третий раунд Уимблдонского турнира. На корты Всеанглийского лаун-теннисного клуба вернутся действующий обладатель титула Новак Джокович, двукратный олимпийский чемпион Энди Маррей, лидеры российского тенниса Андрей Рублев с Кареном Хачановым и другие.
Центральный корт
Онс Жабер (Тунис, 21) – Гарбинье Мугуруса (Испания, 11) – начало в 15:30 (мск)
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Даниэль Эванс (Великобритания, 22) – Себастьян Корда (США)
Денис Шаповалов (Канада, 10) – Энди Маррей (Великобритания)
Корт 1
Людмила Самсонова (Россия) – Слоан Стивенс (США) – начало в 15:00 (мск)
Новак Джокович (Сербия, 1) – Денис Кудла (США)
Элис Мертенс (Бельгия, 13) – Мэдисон Киз (США, 23)
Корт 2
Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Тереза Мартинкова (Чехия) – начало в 13:00 (мск)
Мария Камила Осорио (Колумбия) – Арина Соболенко (Беларусь, 2)
Доминик Кёпфер (Германия) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 8)
Корт 3
Фабио Фоньини (Италия, 26) – Андрей Рублев (Россия, 5) – начало в 13:00 (мск)
Андрей Рублев
Фото: Getty Images
Диего Шварцман (Аргентина 9) – Мартон Фучович (Венгрия)
Корт 12
Ига Швёнтек (Польша, 7) – Ирина Бегу (Румыния) – начало в 13:00 (мск)
Кристиан Гарин (Чили, 17) – Педро Мартинес (Испания)
Варвара Голубиц (Швейцария) – Мэдисон Брингл (США)
Корт 18
Френсис Тиафо (США) – Карен Хачанов (Россия, 25) – начало в 13:00 (мск)
Шелби Роджерс (США) – Екатерина Рыбакина (Казахстан, 18)
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