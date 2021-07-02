Российский теннисист Даниил Медведев в интервью Eurosport поделился впечатлениями от победы над испанцем Карлосом Алькарасом во втором круге Уимблдона.

– Как для вас сложилась эта встреча? Довольны ли вы своим уровнем?

– Да, конечно. На «Большом шлеме» очень важно иногда в первых кругах стараться бысто побеждать. Не всегд это получается просто, не всегда это возможно, но если хочешь на второй неделе быть свежим, то это единственный путь. Поэтому доволен, что сумел быстро победить, особенно первый сет получился тяжелым, потом он стал больше ошибаться. Я как-то больше привык к его ритму. Он, конечно, очень хорошо играет, я был немного удивлен, что даже на траве он мне доставлял столько проблем. Естественно, если он продолжит в том же духе, то скоро будет в топе.

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– Болельщики активно его поддерживали, и вы даже несколько раз характерно показывали на уши, демонстрируя свое недовольство. Насколько вам мешало, что так активно поддерживали именно Алькараса?

– На самом деле, поддерживали и меня тоже сильно, просто были моменты, где казалось, что на ошибках были всплески. Когда я выиграл важные очки, спрашивал, а мне почему нет? Но поддерживали обоих, очень круто. Мне кажется, в этом плане английская публика самая рациональная – у них редко бывают фавориты, кроме Роджера, Рафы и Новака.

– В ближайшие дни на Уимблдоне снова ожидаются дожди. Как проводите свободное время, когда идет дождь?

– Пока играл оба матча на первом корте, поэтому в дни матчей дожди меня особо не волновали. Не знаю, получится завтра потренироваться или нет. Зависит от того, насколько сильный дождь, во сколько. Конечно, это может немного сбить день, но, с другой стороны, все в одинаковых условиях. Тяжелее тем, кто играет каким-нибудь третьим-четвертым матчем, и утром уже идет дождь, – сказал Медведев.

Во втором раунде Уимблдона Медведев обыграл Алькараса в трех сетах – 6:4, 6:1, 6:2.

В третьем круге вторая ракетка мира встретится с хорватом Марином Чиличем.

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