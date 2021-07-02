Российский теннисист Карен Хачанов пробился во вторую неделю Уимблдона. В третьем круге он в трех сетах переиграл американца Френсиса Тиафо – 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.

Хачанов выполнил 13 подач навылет (4 у Тиафо), подал две двойные (1), выиграл 28 очков активными действиями (26) и допустил 22 невынужденные ошибки (24). Карен ни разу не проиграл подачу и более того, не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.

Уимблдон «Ожидаю тяжелый матч». Хачанов – о 2-м круге и встрече с Тиафо ДЕНЬ НАЗАД

В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча между Дэном Эвансом и Себастьяном Кордой.

Карен повторил лучший результат на Уимблдоне – в 2018-м он также играл во второй неделе.

Френсис Тиафо стал автором пока главной сенсации турнира, выбив в 1-м круге Стефаноса Циципаса.

Уимблдон «Такие соперники неприятны». Хачанов – о 4-сетовой победе 29/06/2021 В 12:22