Российский теннисист Карен Хачанов пробился во вторую неделю Уимблдона. В третьем круге он в трех сетах переиграл американца Френсиса Тиафо – 6:3, 6:4, 6:4. Матч продолжался 1 час 47 минут.
Хачанов выполнил 13 подач навылет (4 у Тиафо), подал две двойные (1), выиграл 28 очков активными действиями (26) и допустил 22 невынужденные ошибки (24). Карен ни разу не проиграл подачу и более того, не подарил сопернику ни одного брейк-пойнта.
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«Ожидаю тяжелый матч». Хачанов – о 2-м круге и встрече с Тиафо
- В четвертом круге Хачанов сыграет с победителем матча между Дэном Эвансом и Себастьяном Кордой.
- Карен повторил лучший результат на Уимблдоне – в 2018-м он также играл во второй неделе.
- Френсис Тиафо стал автором пока главной сенсации турнира, выбив в 1-м круге Стефаноса Циципаса.
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«Такие соперники неприятны». Хачанов – о 4-сетовой победе
Уимблдон
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