Вторая ракетка России Андрей Рублев вышел во вторую неделю Уимблдона. В очередном матче турнира он переиграл Фабио Фоньини из Италии в четырех сетах – 6:3, 5:7, 6:4, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 58 минут.

Рублев выполнил 13 эйсов (9 у Фоньини), допустил 5 двойных (6), выиграл активными действиями 35 очков (43) и допустил 28 невынужденных ошибок (43). Андрей вел в счете во всех сетах, но во второй партии не удержал счет 4:2.

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В четвертом круге соперником Рублева станет Диего Шварцман или Мартон Фучович.

Андрей впервые вышел во вторую неделю Уимблдона. Теперь он играл в 4-м раунде на всех «Шлемах».

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