25-я ракетка турнира Карен Хачанов (Россия) оценил выход в четвертый круг Уимблдона и победу над американцем Френсисом Тиафо.

«Я бы не сказал, что было все легко. В каждом матче есть какие-то трудности, какие-то геймы и мячи, где что-то, может быть, не получается. Но моя главная задача – больше фокусироваться на своей подаче и приеме. Если будет возможность принять и завязать розыгрыш – отлично. Если вторая подача, то стараться брать инициативу.

В принципе, так и было: на моей подаче получилось так, что у соперника за матч не было ни одного брейк-поинта, а свои брейк-поинты я взял. То есть очень ровно отыграл со своей стороны, главное – психологически, что не было провалов, когда вел в счете или когда подавал на сет или матч. Понятное дело, нервы были, но я справился с ними, и поэтому очень рад, что все так сложилось.

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– Ты выиграл быстро. Завтра ты не играешь, потому что на Уимблдоне выходной. Лично тебе важно находиться в тонусе и играть помногу или удобнее выиграть быстро и готовиться к следующему матчу?

– Тут я выбирать не могу, ради меня в воскресенье корты не будут открывать, ха-ха, приходится уже действовать так, как скажут. Понятно, что всегда лучше быть в тонусе, играть матч, потому что ты знаешь, что на «Большом шлеме» у тебя день отдыха, день тренировочный, а тут получается, что будет два дня. Посмотрим: может быть, завтра потренируюсь чуть больше, дополнительно маленькое ОФП сделаю, в воскресенье уже будем действовать так же, как в день перед матчем. Лучше иметь такой выбор и разнообразие, чем если бы его не было.

– Насколько тебе комфортно играть на Уимблдоне? Как тебе качество травы и, конечно, атмосфера болельщиков? Хотя казалось, что зрители больше помогали сопернику.

– Конечно, с травой не сравниться, потому что на предыдущих турнирах, которые всегда играешь, постоянно плюешься из-за плохих отскоков, заводишься, что тебе в тело или в сторону отскочило. А тут, конечно, приезжаешь и все идеально – отскоки, трава, не к чему даже придраться. Психологически ты сразу же успокаиваешься и фокусируешься на том, что тебе надо делать, как играть и не обращать внимание на внешние факторы.

А болельщики… Конечно, в прошлом году не было Уимблдона, это особенный турнир, на котором всегда приятно играть, чувствуешь чуть другую атмосферу – все в белом, все традиционно. В этом году болельщиков, в принципе, много, я даже не ожидал, что будет столько много. Я люблю, когда трибуны полные. Неважно, даже если они полностью болеют за соперника, атмосфера все равно создается. Рад, что все так складывается», – ответил Хачанов в интервью комментатору Eurosport Россия Вадиму Кольцову.

Хачанов вышел в четвертый круг и повторил лучший результат на Уимблдоне, достигнутый в 2018 году.

В следующем раунде Карен встретится с победителем пары Дэниэл Эванс (Великобритания, 22) – Себастьян Корда (США).

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