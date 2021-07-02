Русская теннисистка Людмила Самсонова прокомментировала победу над американкой Слоан Стивенс в третьем круге Уимблдонского турнира.
«Мне трудно объяснить, как я себя сейчас чувствую. Я хотела очень сильно этого, так что, можно сказать, заслужила.
– Может быть, то, что во втором сете слишком хотела, и помешало тебе хорошо сыграть? Что ты себе сказала [перед третьей партией], о чем ты подумала?
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– Наверное, о результате немного, хех. Наверное, не помогло. Но в третьем сете я очень рада, как вышла на корт, как смогла опять вернуться и начать игру снова.
– В следующем круге у тебя серьезная соперница – Каролина Плишкова. Что ты о ней знаешь? Как будешь готовиться к этому матчу?
– Ой, я еще пока не знаю, даже не знала, что с ней играю. Посмотрим. Конечно, очень трудная соперница. Будем стараться!
– Насколько твоей игре подходит травяное покрытие? Оно твое любимое сейчас?
– Конечно, это точно, мое любимое», – согласилась с комментатором Eurosport Россия Александром Собкиным Самсонова.
- Русская теннисистка вышла в четвертый круг после победы над Стивенс в трех партиях со счетом 6:2, 2:6, 6:4.
- Для 22-летней Людмилы это дебют на Уимблдоне и уже лучшее выступление на турнирах «Большого шлема». До этого она выходила во второй раунд открытого чемпионата Австралии-2021.
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