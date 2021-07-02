В субботу, 3 июля, состоится шестой день Уимблдонского теннисного турнира. Это последний день первой недели – в воскресенье на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба традиционный выходной. Игроки завершат программу третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.

Среди хэдлайнеров дня – матчи 20-кратного чемпиона «Шлемов» Роджера Федерера, первой ракетки мира среди девушек Эшли Барти, главного русского теннисиста Даниила Медведева, а еще Анастасии Павлюченковой, Алены Остапенко и Александра Бублика.

Центральный корт

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Кая Юван (Словения) – Кори Гауфф (США, 20) – начало в 15:30 мск;

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29);

Эшли Барти (Австралия, 1) – Катерина Синякова (Чехия);

Корт №1

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Сорана Кирстя (Румыния) – Эмма Радучану (Великобритания) – начало в 15:00 мск;

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Ник Кирьос (Австралия);

Марин Чилич (Хорватия, 32) – Даниил Медведев (Россия, 2);

Корт №2

Анжелик Кербер (Германия, 25) – Александра Саснович (Беларусь) – начало в 13:00 мск;

Тэйлор Фритц (США, 31) – Александр Зверев (Германия, 4);

Корт №3

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Альяж Бедене (Словения) – начало в 13:00 мск;

Анастасия Севастова (Латвия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14);

Корт №12

Александр Бублик, Казахстан, Уимблдон-2021 Фото: Getty Images

Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Александр Бублик (Казахстан) – начало в 13:00 мск;

Корт №18

Каролина Мухова (Чехия, 19) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;

Корт №14

Илья Ивашко (Беларусь) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 13:00 мск;

Корт №15

Алена Остапенко, Латвия, Уимблдон-2021 Фото: Getty Images

Алена Остапенко (Латвия) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 13:00 мск;

Корт №16

Магда Линетт (Польша) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;

Корт №17

Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Джеймс Дакуорт (Австралия) – начало в 13:00 мск.

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