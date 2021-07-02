В субботу, 3 июля, состоится шестой день Уимблдонского теннисного турнира. Это последний день первой недели – в воскресенье на кортах Всеанглийского лаун-теннисного клуба традиционный выходной. Игроки завершат программу третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах.
Среди хэдлайнеров дня – матчи 20-кратного чемпиона «Шлемов» Роджера Федерера, первой ракетки мира среди девушек Эшли Барти, главного русского теннисиста Даниила Медведева, а еще Анастасии Павлюченковой, Алены Остапенко и Александра Бублика.
Центральный корт
Уимблдон
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Кая Юван (Словения) – Кори Гауфф (США, 20) – начало в 15:30 мск;
Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Кэмерон Норри (Великобритания, 29);
Эшли Барти (Австралия, 1) – Катерина Синякова (Чехия);
Корт №1
Даниил Медведев
Фото: Getty Images
Сорана Кирстя (Румыния) – Эмма Радучану (Великобритания) – начало в 15:00 мск;
Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Ник Кирьос (Австралия);
Марин Чилич (Хорватия, 32) – Даниил Медведев (Россия, 2);
Корт №2
Анжелик Кербер (Германия, 25) – Александра Саснович (Беларусь) – начало в 13:00 мск;
Тэйлор Фритц (США, 31) – Александр Зверев (Германия, 4);
Корт №3
Маттео Берреттини (Италия, 7) – Альяж Бедене (Словения) – начало в 13:00 мск;
Анастасия Севастова (Латвия) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14);
Корт №12
Александр Бублик, Казахстан, Уимблдон-2021
Фото: Getty Images
Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Александр Бублик (Казахстан) – начало в 13:00 мск;
Корт №18
Каролина Мухова (Чехия, 19) – Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – начало в 13:00 мск;
Корт №14
Илья Ивашко (Беларусь) – Джордан Томпсон (Австралия) – начало в 13:00 мск;
Корт №15
Алена Остапенко, Латвия, Уимблдон-2021
Фото: Getty Images
Алена Остапенко (Латвия) – Айла Томлянович (Австралия) – начало в 13:00 мск;
Корт №16
Магда Линетт (Польша) – Паула Бадоса (Испания, 30) – начало в 13:00 мск;
Корт №17
Лоренцо Сонего (Италия, 23) – Джеймс Дакуорт (Австралия) – начало в 13:00 мск.
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