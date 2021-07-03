Третий круг Уимблдона ознаменовался громким скандалом в матче между латышкой Аленой Остапенко и австралийкой Айлой Томлянович.

С чего начался конфликт?

Остапенко уверено вела 6:4, 2:0, но затем счет во второй партии стал 4:4. После этого Алена, как это часто с ней бывает, потеряла концентрацию и выпала из игры. Она проиграла шесть геймов подряд и попросила медицинский перерыв перед подачей Томлянович. Победительница «Ролан Гаррос»-2017 пожаловалась на проблемы с мышцами живота: «Я не могу так продолжать, мне больно», – сказала спортсменка.

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Пока Остапенко оказывали помощь, Томлянович безустанно возмущалась внезапной остановкой. «Серьезно?! Вы же знаете, что она лжет? Вы считаете, что полтора часа с ней все было в порядке, а теперь острая травма? Да все тут понятно!» – выговаривала австралийка судье на вышке. В это время Остапенко пыталась пожаловаться, что ее сопернице что-то подсказывают с трибун.

Матч закончился со счетом 4:6, 6:4, 6:2 в пользу австралийки. Все геймы после медперерыва закончились брейками. Во время рукопожатия у сетки соперницы снова вступили в перепалку:

– Если ты думаешь, что я симулирую, можешь поговорить с моим физио!

– Надеюсь, тебе лучше…

– Ты ужасно, ужасно себя ведешь!

– Да уж, кто бы говорил!

– У тебя вообще нет никакого уважения? У меня травма, а ты ужасна, просто ужасна! Ты просто худший игрок в туре!

Как полыхало у Алены после игры?

Остапенко твердо уверена, что сделала все правильно. Почувствовала дискомфорт – обратилась к врачам. Это в рамках правил. А вот на слова австралийки латышская спортсменка отреагировала очень остро даже в послематчевом интервью. Она считает соперницу неуважительной и очень обиделась на обвинения в симуляции.

«Как можно называть меня лгуньей, ничего не зная о моей травме? Нельзя так говорить. На глазах у всех такие обвинения! По-моему, это неуважение. Сегодня после первого сета у меня был не очень хороший уровень, потому что, если бы я играла хотя бы на 50% своей силы, я бы победила».

Какая реакция Томлянович?

Айла считает, что ее оскорбили прямо на корте, а после – и за его пределами. Взять медицинский перерыв на ее подаче, а потом говорить об неуважении: Томлянович явно разочарована в победительнице «Большого Шлема-2017».

«Она может говорить, что у нее была травма. Я уверена, что это не так. Весь матч она чувствовала себя хорошо – и вдруг вызвала физиотерапевта? Думаю, причина очевидна: она просто хотела выбить меня из колеи. В довершение всего она обвинила меня в неуважении – это просто смешной поступок. Считаю, это поведение, недостойное победительницы «Шлема». Дети смотрят на нее, видят это. Прошу прощения, но, если у нее была травма, она могла бы лучше повести себя в этой ситуации. То, что сегодня она взяла медицинский перерыв при счете 0:40, когда я собиралась подавать, – это неуважение», – убеждена Томлянович.

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