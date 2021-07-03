Даниил Медведев в сумасшедшем по накалу матче третьего круга переиграл Марина Чилича. Российский теннисист уступал 0:2 по сетам, но добыл путевку во вторую неделю Уимблдона – 6:7(3), 3:6, 6:3, 6:4, 6:2.

Матч продолжался 3 часа 42 минуты. В первом сете Медведев отдал подачу при счете 2:3, но тут же вернулся и проиграл лишь на тай-брейке. Во второй партии Даниил немного расклеился: проиграл под ноль одну подачу, а затем отдал свой гейм при счете 3:5.

В результате Даниил уступал два сета и 1:2 в третьем, но дальше вдруг повел игру. Он четыре раза подряд выиграл подачу Чилича, быстро завладел инициативой в четвертой партии и перевел игру в пятую. Там его преимущество не вызывало сомнений. При счете 5:0 Медведев имел три матчбола и мог повесить баранку, но в итоге проиграл два гейма подряд и все же закрыл встречу.

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Медведев впервые вышел в 4-й круг Уимблдона и впервые отыгрался со счета 0:2 по сетам.

В следующем матче его соперником станет поляк Хуберт Хуркач, который одолел Александра Бублика.

Благодаря победе Медведева впервые в истории Россию во второй неделе Уимблдона будут представлять три теннисиста. Помимо Даниила, это Андрей Рублев и Карен Хачанов.

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