После жеребьевки Уимблдона встреча Медведева и Чилича в третьем круге очень даже читалась. Даниил набрал отличную форму (выиграл турнир на Мальорке) и должен был разбираться со Штруффом и Алькарасом. Чилич также ярко провел короткий травяной отрезок перед «Шлемом» (выиграл Штутгарт) и не планировал рано оступаться. Так в итоге и произошло.

Марин – опасный соперник на любом покрытии, но на траве особенно: мощная подача и агрессия в розыгрышах часто дает ему преимущество. Так что для Медведева легкой прогулки не ожидалось, а в итоге все вовсе чуть не закончилось вылетом. Спасли отличная физическая готовность и болельщики.

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Уимблдон Медведев впервые ушел с 0:2 по сетам и ворвался в 4-й круг 3 ЧАСА НАЗАД

В первых двух сетах хорват показывал теннис, которого не видели в его исполнении добрых 3-4 года. Марин блестяще играл на подаче, но что действительно выгодно выделяло его на фоне Медведева, так это минимум ошибок и остроатакующая манера. Если Даниил играл не очень глубоко или сильно оттягивался за заднюю линию, то тут же нарывался на мощный форхенд. Еще Чилич удивил игрой слева – он легко выдерживал обмен ударами и контролировал ситуацию.

В первых двух сетах все эти составляющие позволяли Марину сковывать действия Даниила и не давали ему разыграться, но стоило Чиличу немного уронить уровень игры, как Медведев проснулся. Как Джокович в финале «Ролан Гаррос» против Циципаса и любой другой топ-игрок, Даниил тонко прочувствовал момент, когда нужно прибавить. В результате соперники поменялись ролями: Медведев стал меньше ошибаться и перешел к излюбленному ритму с удержанием мяча на бэкхенде. Этот шаг привел его к первой в карьере победе в матче, где он уступал 0:2 по сетам.

Что спровоцировало камбэк Даниила? Во-первых, тот факт, что Медведев, как игрок экстра-класса, способен долгое время держать высокий уровень игры или нарастить его по ходу, в отличие от Чилича, который рано или поздно теряет концентрацию и выдает серии ошибок (так было и в предыдущих матчах на турнире).

Марин Чилич Фото: Getty Images

Во-вторых, разница в возрасте. Агрессивная манера Марина не могла не сказаться на физике, которая в определенный момент дала сбой. С усталостью пришли ошибки и проблемы с подачей. Третье – эмоции. Для Медведева «Шлемы» хороши большим вниманием зрителей и переполненными стадионами. Даниил ловит эмоциональный контакт, заряжается через невербальное общение и тем самым подавляет негатив. На маленьких турнирах, к которым у фанатов интерес значительно ниже, Медведев значительно чаще ломает ракетки, кричит и ругается с судьями.

Здесь он перенаправил эмоции на болельщиков и остался в игре. В то время Марина сбивали частые ошибки судей. Линейные неоднократно фиксировали аут после ударов хорвата и вынуждали его пользоваться хоук-ай. В половине случаев Чилич был прав, а когда в решающем сете судья на вышке проморгала его попадание в линию, то в бессилии махнул рукой в ее сторону.

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После победы над Марином Медведев получил дополнительный заряд уверенности и вышел на Хуберта Хуркача. Изначально кажется, что распределение сил в этой паре очевидно: Даниил фаворит с большим преимуществом. Но многое решит ход организаторов.

Медведева за три матча ни разу не поставили на Центральный корт, где трава менее истоптанная и значительно более скользкая. Именно там многократно падал Джокович и получила травму Серена. Медведеву может быть как минимум сложнее перемещаться по площадке. Но что сильнее отразится на игре – другой, более резкий отскок мяча. Сможет ли Даниил быстро и удачно приспособиться к новым, не слишком подходящим ему условиям, узнаем совсем скоро.

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