«У-у-у-у!» – выли снаряды на поле боя под неумолкаемый аккомпанемент пулеметов. Капитан британской армии Тони Уайлдинг наблюдал за этим страшным действом с вершины своей огневой точки, словно участвует не в войне, а увлекательной компьютерной игре. Однополчане советовали ему спуститься в укрытие, но Тони только посмеивался, доставал золотой портсигар и деловито брал папиросу в белоснежные зубы. Щеголь никогда не курил – просто в таком виде он казался себе круче.

Тони погиб 9 мая 1915 года во Франции в битве при Нев-Шапель. Жизнь великого чемпиона в 31 год унесла разорвавшаяся рядом с его позицией бомба, а опознать воина получилось только по портсигару с надписью «Победитель Уимблдона».

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В эпоху до Лакоста, Лэйвера, Борга и Федерера первым теннисным королем считался тот самый бесстрашный воин, погибший на полях Первой мировой. Статный (187 см), голубоглазый, утонченный и манерный Тони Уайлдинг напоминал сошедшего с картины Дориана Грея. Женщины сходили по нему с ума, а мужчины мечтали познакомиться. Каждый матч теннисиста превращался в бестселлер, потому что на корте он умел все: убийственно подавал, виртуозно действовал у сетки и особенно элегантно и точно исполнял укороченные.

Еще один немаловажный козырь чемпиона – атлетизм. Игроки начала прошлого века совершенно не заботились о физической подготовке и походу в спортзал предпочитали хорошую компанию, сигары и дорогой алкоголь. Помешанный на фитнесе Уайлдинг пробегал 10 км в день, правильно питался, увлекался йогой и спал не менее девяти часов. «Невозможно достичь физической готовности одними только спаррингами, – уверял спортсмен в книге «На корте и вне его». – Нужны дополнительные и разнообразные тренировки». В лучшие годы карьеры теннисист проводил совместные занятия с чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе Бобом Фицсиммонсом.

Уайлдинг родился в 1883-м в Новой Зеландии – спустя четыре года после переезда его семьи из Англии на другой конец света. Его отец, преуспевающий юрист, купил огромный особняк в Крайстчерче и построил два теннисных корта: с травой для игры летом и асфальтированный – зимой. Впервые Тони взял ракетку в руки в шесть лет, но увлекался и другими видами спорта. Непоседливый паренек играл в крикет, регби и футбол, что не мешало ему хорошо учиться. В 17 лет Уайлдинг отправился в Англию и поступил в Кембридж на юриста, чтобы продолжить дело отца.

Тони Уайлдинг с соперником и другом Норманом Бруксом Фото: Imago

На исторической родине теннисный талант Тони полностью раскрылся – в 1904-м он дебютировал на Уимблдоне, но сразу попал на будущего чемпиона и выбыл. Этот опыт помог ему по возвращении домой после учебы – в 1906-м и 1909-м он выиграл чемпионат Австралазии (будущий Australian Open). Уайлдинг осознал, что его жажда всего нового и любовь к спорту совершенно не вяжутся с карьерой юриста, поэтому вернулся в Англию и сосредоточился на любимой игре.

Помимо тенниса у любимца публики была еще одна страсть – мотоциклы. Он участвовал в мотопробегах и в 1910-м быстрее всех преодолел расстояние от Лондона до Женевы и обратно. На мотоцикле марки BAT-JAP он гонял по теннисным турнирам и объездил всю Европу – особенно ему приглянулась Венгрия, в которой теннисист прожил год.

Уайлдинг завоевал огромную популярность – в любой стране его встречали как настоящего мага и короля. Тони дружил с членами британской королевской семьи и встречался со звездой Бродвея Максин Эллиотт. Живи и играй талант в наше время, то загребал бы миллионы, но в свою эпоху гений получал копейки и подрабатывал репетитором – давал уроки английского.

На корте Тони не было равных. Впервые он покорил Уимблдон в 1910-м, после чего побеждал на мэйджоре в следующих трех розыгрышах. Уайлдинг мог взять и пятый подряд титул, но в финале проиграл Норману Бруксу. Больше всего король тенниса тех лет гордился победой на Уимблдоне-1913 над американцем Морисом Маклафлином по прозвищу Калифорнийская комета. Хитрый новозеландец вымотал обладавшего могучим ударом соперника и забрал титул. Рекорд Тони по количеству побед подряд на Уимблдоне держался до 1980 года, пока великий Бьорн Борг не выдал серию из пяти побед (1976 – 1980).

Тони Уайлдинг на мотоцикле Фото: Other Agency

«После победы над Тони в финале 1914 года я заметил, что на трибунах появилась белая рябь. Я пригляделся и понял, что это женщины достали белые платки, потому что не могли сдержать слез после поражения кумира. Многие упали в обморок – такого я еще не видел. Настоящее сумасшествие!» – написал в автобиографии Брукс.

В эпоху Уайлдинга «Шлемы» только зарождались и назывались не мэйджорами, а чемпионатами мира. За год можно было выиграть три таких турнира – они проводились в Париже на грунте, траве Уимблдона и в конце года под крышей в Стокгольме. В 1913-м Тони выиграл три ЧМ за год – эквивалент сегодняшнего календарного и карьерного «Шлемов». Похожее достижение после победы на «Ролан Гаррос»-2021 установил Новак Джокович. Серб собрал двойной карьерный «Большой шлем», и теперь метит на календарный.

Список рекордов новозеландского чемпиона восхитителен даже без ЧМ и геройств на Уимблдоне. На счету Уайлдинга четыре победы в Кубке Дэвиса в составе Австралии, 23 одиночных титула в сезоне-1906 и 114 трофеев в карьере на открытых площадках (делит рекорд с Родом Лэйвером). Тони сильно жалел лишь об одном – в 1908 году он пропустил Олимпиаду из-за технической ошибки Олимпийского комитета Австралазии, забывшего внести своих игроков в официальную заявку. Уайлдинг исправился четыре года спустя и завоевал бронзу на Играх-1912 в Стокгольме.

Норман Брукс и Тони Уайлдинг после финала Уимблдона-1914 Фото: Getty Images

Новозеландец блестяще выступал не только в одиночном разряде – из 11 «Шлемов» пять он завоевал в паре. В начале карьеры Тони выступал в паре с отцом и хоть они и не взяли ни одного большого трофея (турниры в Шеффилде и Халламшире не в счет), именно эти матчи он считает самыми незабываемыми в жизни.

Гибель чемпиона стала страшной трагедией для фанатов Уайлдинга – в нее долго не могли поверить. Ходили слухи, что Тони на самом деле жив, просто ему наскучила богемная суета, он вернулся в Новую Зеландию и помогает отцу вести дела. Невеста игрока Максин так и не вышла замуж и пожертвовала состояние пострадавшим от войны. Единственная вещь, с которой она не смогла расстаться, это мотоцикл любимого.

Настоящее мировое признание пришло к Уайлдингу только в 1978-м, когда его ввели в Международный зал теннисной славы. Еще одна трогательная церемония прошла в 2013-м – на Уимблдоне отметили столетие последней победы Тони на лондонском мэйджоре. Родственники теннисиста получили точную копию золотого портсигара чемпиона.

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