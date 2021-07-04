Вторая ракетка мира Даниил Медведев в эксклюзивном интервью Eurosport.ru прокомментировал матч третьего круга Уимблдона против Марина Чилича, в котором он отыгрался с 0:2 по партиям впервые в карьере.

– Ощущения классные. Это одна из самых сложных вещей в теннисе – что может быть сложнее, чем отыграться с 0:2 по сетам? Может, только если ты проигрываешь с брейком, но это уже мы ищем подвохи. Очень рад, особенно учитывая, что до этого два раза на Уимблдоне проигрывал 0:2 по сетам, потом вел в пятом сете с брейком и не мог удержать преимущество. Помогло, что в пятом сете было целых три брейка. Один отдал, но смог завершить. Ощущения крутые, это делает тебя лучше как спортсмена и как теннисиста. Это в любом случае опыт и может помочь потом.

– В первых двух сетах показалась, что не хватало твоим ударам скорости. Это видимое ощущение или соперник реально играл здорово, и у тебя не было шансов на то, чтобы забрать эти партии?

Уимблдон Зрители – преимущество Медведева. Но все решит покрытие 14 ЧАСОВ НАЗАД

– Теннис в этом плане смешная штука. Мы профессионалы, можем сидеть обсуждать по десять часов как и что произошло. Но каждый матч – это новая история. Первые два сета у меня не получалось, как я хотел, бить по мячу, класть его, куда я хотел. А он, наоборот, играл очень круто, подавал очень круто и выиграл заслуженно эти два сета. Третий сет был переломным: у него чуть концентрация подсела. Это бывает, он стал хуже играть, и четвертый-пятый сеты это обратная картина: у меня стало наконец попадать все, лететь сильно и быстро, проскальзывать, потому что на траве это самое важное, а он стал ошибаться. Каждый матч – новая история, рад, что здесь история была такая.

– Возможно, ранний Даниил Медведев мог был не справиться с эмоциями, стал бы выходить из себя. Но сегодня даже после 0:2 по сетам ты бы спокоен, не адресовал Жилю вопросы и эмоции. Чувствуешь, что изменение в эмоциональном плане произошло?

– Стараюсь работать над собой. Не всегда получается – бывают матчи, где я очень недоволен своим поведением и отношением к борьбе. Естественно, когда я был младше – в 21-22 года – я бы, скорее, всего не справился с нервами в таком матче. Но если посмотреть мои последние «Шлемы», даже матч против Новака на Australian Open, Циципаса на «Ролан Гаррос» и Тима на US Open – я проиграл в трех сетах эти матчи, соответственно, их нельзя ставить особо в пример. Но я старался, боролся, шел до конца, и это нужно делать, когда ты играешь на турнирах «Большого шлема» и проигрываешь 0:2 по партиям. Каждый матч – новая история. В тех не получилось, а в этом получилось. Это главное, и это хороший опыт. Если говорить про психологическую устойчивость, то я доволен собой.

– Английской публике удалось завоевать твое сердце так же, как парижской?

– Сегодня было круто. В конце они поддерживали Марина – это совершенно, нормально. Когда он умудрился с 5:0, 40-0 сделать 5:2, я тоже помог, но и он хорошо сыграл, боролся за каждое очко. Они ему давали поддержку, и это было круто, хотя весь матч все менялось. Я проигрывал 0:2 по сетам – они хотели продолжения банкета и болели за меня, в пятом сете уже не знали, кого поддерживать. Очень крутая атмосфера.

Матч завершился со счетом 6:7(3), 3:6, 6:3, 6:3, 6:2.

В 1/8 финала Медведев сыграет против Хуберта Хуркача из Польши.

Уимблдон Медведев впервые ушел с 0:2 по сетам и ворвался в 4-й круг 16 ЧАСОВ НАЗАД