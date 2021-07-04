Роджер Федерер, которому в августе исполнится 40 лет, заверил, что продолжает играть не потому, что нужно защищать рекорды от Новака Джоковича и Рафаэля Надаля.

«Нет, я не считаю, что продолжаю выступать лишь потому, что Джокович играет хорошо и добивается выдающихся результатов. То же самое касается и Рафы. Я думаю, что иду по своему пути. У меня имелись собственные проблемы с коленями, так что я сосредоточен на этом.

Но опять-таки: то, что делает Новак в этом году, впечатляет. В ближайшие дни его ждет еще один большой вызов, сетка всегда таит в себе опасности. Но он способен выигрывать матчи различными путями.

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Он отлично выступил в Австралии, а потом в Париже – это исключительное достижение, безусловно. И здесь он явный фаворит в любом раунде», – цитирует Федерера Tennis Head

В октябре 2020-го Надаль догнал Федерера по выигранным «Шлемам» (по 20), а в марте Джокович побил рекорд Роджера по неделям на первом месте рейтинга АТР.

Федерер вышел в четвертый раунд Уимблдона-2021. Его следующим соперником станет итальянец Лоренцо Сонего.

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