Уимблдонский турнир в последний раз в истории отдохнул в воскресенье первой недели (эта традиция канет в лету в 2022-м) и вернется в понедельник 4 июля для новых топовых матчей. В этот день состоится четвертый раунд в женском и мужском одиночных разрядах.

Россию и ближайших ее соседей представят Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублев, Илья Ивашко, Людмила Самсонова, Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Центральный корт

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Новак Джокович (Сербия, 1) – Кристиан Гарин (Чили, 17) – начало в 15:30 (мск)

Кори Гауфф (США, 20) – Анжелик Кербер (Германия, 25)

Роджер Федерер (Швейцария, 6) – Лоренцо Сонего (Италия, 23)

Корт 1

Эшли Барти (Австралия, 1) – Барбора Крейчикова (Чехия, 14) – начало в 15:00 (мск)

Феликс Оже-Альяссим (Канада, 16) – Александр Зверев (Германия, 4)

Эмма Радукану (Великобритания) – Айла Томлянович (Австралия)

Корт 2

Ига Швёнтек (Польша, 7) – Онс Жабер (Тунис, 21) – начало в 13:00 (мск)

Мартон Фучович (Венгрия) – Андрей Рублев (Россия, 5)

Хуберт Хуркач (Польша, 14) – Даниил Медведев (Россия, 2)

Даниил Медведев Фото: Getty Images

Корт 3

Елена Рыбакина (Казахстан, 18) – Арина Соболенко (Беларусь, 2) – начало в 13:00 (мск)

Денис Шаповалов (Канада, 10) – Роберто Баутиста Агут (Испания, 8)

Корт 12

Маттео Берреттини (Италия, 7) – Илья Ивашко (Беларусь) – начало в 13:00 (мск)

Каролина Плишкова (Чехия, 8) – Людмила Самсонова (Россия)

Паула Бадоса (Испания, 30) – Каролина Мухова (Чехия)

Корт 18

Карен Хачанов (Россия, 25) – Себастьян Корда (США) – начало в 13:00 (мск)

Мэдисон Киз (США, 23) – Виктория Голубиц (Швейцария)

Карен Хачанов, Россия, Уимблдон-2021 Фото: Getty Images

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