Правительство Великобритании позволит организаторам Уимблдона допустить на турнир 100% зрителей, начиная со стадии четвертьфиналов.
Максимальная явка болельщиков будет разрешена только на центральном и 1-м кортах. В данный момент заполнить их трибуны можно не более чем наполовину, а всех остальных – на 75%, сообщает пресс-служба Уимблдона.
- Вместительность центрального корта – 14 979 мест, корта №1 – 12 345.
- Корты Уимблдона станут первыми спортивными площадками в Англии с полной заполняемостью с начала пандемии коронавируса.
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