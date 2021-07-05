В четвертом круге Уимблдона российский теннисист Карен Хачанов обыграл американца Себастьяна Корду в пяти сетах. Счет по партиям – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Матч продолжался 3 часа 49 минут, из которых на решающий сет ушло 1 час 21 минута.

Если в первых четырех сетах соперники уверенно держали подачу, и судьбу партии решал зачастую один-единственный брейк (в четвертом – три брейка), то в решающей партии начался настоящий кошмар для мужского тенниса. Корда взял первый гейм на подаче, потом реализовал с третьей попытки брейк-пойнт и ушел в отрыв. Дальше игроки брейковали друг друга вплоть до счета 3:2 в пользу Корды, когда уже Карен сумел удержать подачу и восстановил равновесие. Но после этого россиянин и американец окончательно сосредоточились на приеме. В десятом гейме Хачанов заработал на подаче матчбол, но растранжирил его.

При счете 7:7 теннисисты соизволили обменяться удержанными подачами, а потом Хачанов использовал двойной брейк-пойнт и под ноль взял подачу на матч – 10:8.

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В четвертьфинале Хачанов встретится с победителем матча между Денисом Шаповаловым и Роберто Баутистой Агутом.

Ранее теннисист из России обыграл Маккензи Макдональда, Егора Герасимова и Френсиса Тиафо.

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